SpaceX'in ilk insanlı uçuşu ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Uçuş nasıl canlı izlenir?)

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Uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla Dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.
SpaceX tarihi fırlatmanın tarihi ve saatini açıkladı. Şirketten konu ile ilgili yapılan resmi açıklamaya göre, SpaceX’in ilk insanlı uçuşu 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00’da yapılacak.
NASIL İZLENİR?
Tarihi uçuş NASA ve SpaceX tarafından canlı yayınlanacak. NASA'nın YouTube hesabı üstünden canlı olarak yayınlanacak.
Güney Afrika asıllı girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firmasının "Crew Dragon" isimli uzay mekiği, iki astronotla birlikte Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatma için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda.
Söz konusu mekikte NASA astronotları Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) görev yapacak. Bu uçuş 9 yıl sonra ABD topraklarından yapılan ilk insanlı uzay görevi olacak.
NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için, Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.
SpaceX firması, maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Firmanın Falcon 9 roketleri yeniden kullanılabilir olmasıyla da maliyetleri büyük oranda düşürüyor.
İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA’dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX’in bugün yapılacak test uçuşunun başarılı olması durumunda uzay endüstrisini için atılacak diğer adımları cesaretlendireceği öngörülüyor.