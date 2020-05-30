SpaceX'in ilk insanlı uçuşu ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Uçuş nasıl canlı izlenir?)

SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SpaceX tarihi fırlatmanın tarihi ve saatini açıkladı. Şirketten konu ile ilgili yapılan resmi açıklamaya göre, SpaceX’in ilk insanlı uçuşu 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00’da yapılacak.

NASIL İZLENİR?

Tarihi uçuş NASA ve SpaceX tarafından canlı yayınlanacak. NASA'nın YouTube hesabı üstünden canlı olarak yayınlanacak.