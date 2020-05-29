SpaceX'in ilk insanlı uçuşu ne zaman yapılacak?

SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SpaceX tarihi fırlatmanın tarihi ve saatini açıkları. Şirketten konu ile ilgili yapılan resmi açıklamaya göre, SpaceX’in ilk insanlı uçuşu 30 Mayıs Cumartesi günü TSİ 22.00’da yapılacak.