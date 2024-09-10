SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı
SpaceX'in Polaris Dawn ekibi uzayda 5 gün boyunca 36 adet deney yapmak için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. ABD'li uzay ajansının Polaris Dawn görevi, şirketin yeni uzay giysilerini ve yeniden tasarlanmış uzay aracıyla ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Çok sayıda gecikmenin ardından SpaceX nihayet Polaris Dawn görevinde dört kişilik bir mürettebatı uzaya başarıyla fırlattı.
Görev daha önce küçük bir helyum sızıntısı ve Falcon 9 ile ilgili bir görev nedeniyle ABD düzenleyicileri nedeniyle ertelenmişti.