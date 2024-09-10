SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı

36 DENEY YAPACAK

Falcon 9'un içinde ABD'li girişimci ve milyarder 41 yaşındaki Jared Isaacman, emekli bir ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan Scott Poteet ve kıdemli SpaceX mühendisleri Anna Menon ve Sarah Gillis ile birlikte dört kişilik mürettebat bulunuyor.

Ekip yörüngede geçirecekleri beş gün boyunca Starlink lazer tabanlı iletişimin test edilmesi ve uzayın insan vücudu üzerindeki etkilerinin incelenmesi de dahil olmak üzere 36 deney gerçekleştirecek.