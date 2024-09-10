SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı

SpaceX'in Polaris Dawn ekibi uzayda 5 gün boyunca 36 adet deney yapmak için NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. ABD'li uzay ajansının Polaris Dawn görevi, şirketin yeni uzay giysilerini ve yeniden tasarlanmış uzay aracıyla ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 1

Çok sayıda gecikmenin ardından SpaceX nihayet  Polaris Dawn görevinde dört kişilik bir mürettebatı uzaya başarıyla fırlattı.

Görev daha önce küçük bir helyum sızıntısı ve Falcon 9 ile ilgili  bir görev nedeniyle ABD düzenleyicileri nedeniyle ertelenmişti.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 2

50 YIL SONRA İLK

Polaris Dawn, 1970'lerde tamamlanan Apollo görevlerinden bu yana geçen 50 yılı aşkın sürede herhangi bir insanın Dünya'dan daha uzağa seyahat ettiği ilk uzay yolculuğu olma özelliği taşıyor.

Polaris Dawn görevi, NASA'nın Gemini 11 uzay aracının Eylül 1966'da 1.370 kilometre olarak belirlediği Dünya'nın ay dışı en yüksek yörüngesi rekorunu geride bırakmayı amaçlıyor.

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 3

1400 KM'DEN DAHA YÜKSEK İRTİFA HEDEFİ

Dragon uzay aracı Dünya'dan 1400 kilometreden  daha yüksek bir irtifaya ulaşmayı hedefliyor.

Uzay aracının yörüngesinin tepe noktası daha sonra 700 kilometreye indirilecek.

Ayrıca mürettebat gelecekteki görevlerde kullanılacak lazer tabanlı Starlink iletişimini test edecek ve uzun süreli uzay uçuşu görevleri sırasında insan sağlığı hakkında fikir vermeye yardımcı olacak araştırmalar yürütecek.

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 4

UZAY YÜRÜYÜŞÜ ÜÇÜNCÜ GÜN YAPILACAK

Uzay yürüyüşüne katılacak iki mürettebat aynı zamanda daha fazla hareket kabiliyeti sunan ve önümüzdeki yıllarda Ay'da yapılacak uzay yürüyüşlerinde kullanılabilecek yeni nesil uzay giysilerini de test edecek

Uzaydaki ikinci günde mürettebat uzay yürüyüşüne hazırlanacak ve SpaceX tarafından tasarlanan şık yeni ekstravehiküler aktivite giysilerini hazırlayacak.

Üçüncü gün ise uzay yürüyüşü denenecek.

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 5

MİSYON 5 GÜN SÜRECEK

Görev beşinci gününde Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'na ya da Meksika Körfezi'ne inerek sona erecek ve burada bir gemi tarafından alınıp mürettebat karaya geri dönecek.

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 6

36 DENEY YAPACAK

Falcon 9'un içinde ABD'li girişimci ve milyarder 41 yaşındaki Jared Isaacman, emekli bir ABD Hava Kuvvetleri pilotu olan Scott Poteet ve kıdemli SpaceX mühendisleri Anna Menon ve Sarah Gillis ile birlikte dört kişilik mürettebat bulunuyor.

Ekip yörüngede geçirecekleri beş gün boyunca Starlink lazer tabanlı iletişimin test edilmesi ve uzayın insan vücudu üzerindeki etkilerinin incelenmesi de dahil olmak üzere 36 deney gerçekleştirecek.

SpaceX'in ilk özel uzay yürüyüşü: Polaris Dawn mürettebatı uzaya fırlatıldı - 7
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