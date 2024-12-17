SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı!

Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Elon Musk, sadece yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda ilginç iş mülakat yöntemleriyle de dikkat çekiyor. SpaceX ve Tesla’nın sahibi olan Musk, özellikle teknik adaylara yönelttiği şaşırtıcı bilmecesiyle tanınıyor.

SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı! - 1

Net serveti 400 milyar doları aşan ilk insan olan SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk son dönemde en çok adından söz ettiren isim. Sahibi olduğu şirketlerde çalışmak ise pek çok kişinin hayali. Elon Musk’ın iş görüşmesine gelen adaylara sormayı sevdiği bir bilmece var.

İşte Musk’ın favori bilmecesi.. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı! - 2

“Dünya’nın yüzeyinde duruyorsunuz. Bir mil güneye, bir mil batıya ve bir mil kuzeye yürüdünüz. Tam olarak başladığınız yere döndünüz. Nerede bulunuyorsunuz?”

SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı! - 3

DOĞRU CEVAP VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

En Yaygın Cevap: Kuzey Kutbu

Eğer Dünya'nın Kuzey Kutbu'nda bulunuyorsanız, bir mil güneye yürüdüğünüzde Kuzey Kutbu'ndan uzaklaşır, ardından bir mil batıya yürüdüğünüzde bir daire çizmiş olursunuz (çünkü Kuzey Kutbu'na yakın bir daire etrafında dönersiniz). Son olarak bir mil kuzeye yürüdüğünüzde, başladığınız noktaya geri dönersiniz.

SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı! - 4

ALTERNATİF CEVAP: GÜNEY KUTBU YAKINI

Güney Kutbu yakınında da bu bilmecenin çözümü olabilecek yerler vardır. Güney Kutbu'nun yakınında, çevresi tam olarak 1 mil olan bir enlem çemberi bulunur. Bu çember üzerinde bir noktadan başlarsanız:

Bir mil güneye yürüdüğünüzde, bu çembere ulaşırsınız.

Bir mil batıya yürüdüğünüzde çember boyunca tam bir tur atar ve başladığınız noktaya geri dönersiniz.

Son olarak, bir mil kuzeye yürüdüğünüzde başlangıç noktanıza dönersiniz.

SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı! - 5

Bu mantık, çevresi 1/2 mil, 1/3 mil, 1/4 mil gibi bir milin katlarına bölünebilen diğer çemberler için de geçerlidir. Böylece Güney Kutbu yakınında sonsuz sayıda çözüm noktası oluşur.

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