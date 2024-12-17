SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı!

ALTERNATİF CEVAP: GÜNEY KUTBU YAKINI

Güney Kutbu yakınında da bu bilmecenin çözümü olabilecek yerler vardır. Güney Kutbu'nun yakınında, çevresi tam olarak 1 mil olan bir enlem çemberi bulunur. Bu çember üzerinde bir noktadan başlarsanız:

Bir mil güneye yürüdüğünüzde, bu çembere ulaşırsınız.

Bir mil batıya yürüdüğünüzde çember boyunca tam bir tur atar ve başladığınız noktaya geri dönersiniz.

Son olarak, bir mil kuzeye yürüdüğünüzde başlangıç noktanıza dönersiniz.