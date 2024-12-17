SpaceX'te çalışmak istiyorsanız bu soruyu cevaplamanız gerekiyor: İşte Musk'ın favori bilmecesi ve cevabı!
Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Elon Musk, sadece yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda ilginç iş mülakat yöntemleriyle de dikkat çekiyor. SpaceX ve Tesla’nın sahibi olan Musk, özellikle teknik adaylara yönelttiği şaşırtıcı bilmecesiyle tanınıyor.
Net serveti 400 milyar doları aşan ilk insan olan SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk son dönemde en çok adından söz ettiren isim. Sahibi olduğu şirketlerde çalışmak ise pek çok kişinin hayali. Elon Musk’ın iş görüşmesine gelen adaylara sormayı sevdiği bir bilmece var.
İşte Musk’ın favori bilmecesi..