SpaceX’ten ISS'e 3 tonluk kargo: Yeni deney kitleri yola çıktı

YENİ DENEY KİTLERİ DE YER ALIYOR

NASA yetkilileri bir görev önizlemesinde "Dragon mürettebat için yiyecek, malzeme ve ekipmana ek olarak, güneş rüzgarını ve nasıl oluştuğunu incelemek için Koronal Teşhis Deneyi de dahil olmak üzere birkaç yeni deney kiti teslim edecek. Dragon ayrıca kozmik radyasyon ve mikro yerçekiminin bitkiler üzerindeki birleşik etkilerini gözlemlemek adına Antarktika yosunu da teslim ediyor." diye belirtti.

Gemideki diğer araştırmalar arasında mikro yerçekiminde metallerin soğuk kaynağını test etmek için bir cihaz ve uzayın farklı malzemeleri nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırma da yer alıyor.