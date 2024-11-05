SpaceX’ten ISS'e 3 tonluk kargo: Yeni deney kitleri yola çıktı
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 2,700 kilogram malzeme taşıyan mürettebatsız Cargo Dragon kapsülünü başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Kapsülde, güneş rüzgarı incelemesi, Antarktika yosunu ve uzayda ahşap kullanımı gibi yeni deney kitleri yer alıyor. Dragon'un ISS’e 5 Kasım Salı günü ulaşacağı kaydedildi.
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaklaşık 2,700 kilogram ağırlığında malzeme fırlattı.
Uzay ajansının görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için beşinci fırlatma ve iniş oldu.
Roketin üst kademesi, mürettebatsız bir Cargo Dragon kapsülünü alçak Dünya yörüngesine taşıyarak fırlatmadan yaklaşık 9,5 dakika sonra orada konuşlandırdı.
Dragon, ardından ISS'e doğru yola çıktı ve Salı günü laboratuarla buluşacağı kaydedildi.