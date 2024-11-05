SpaceX’ten ISS'e 3 tonluk kargo: Yeni deney kitleri yola çıktı

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 2,700 kilogram malzeme taşıyan mürettebatsız Cargo Dragon kapsülünü başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. Kapsülde, güneş rüzgarı incelemesi, Antarktika yosunu ve uzayda ahşap kullanımı gibi yeni deney kitleri yer alıyor. Dragon'un ISS’e 5 Kasım Salı günü ulaşacağı kaydedildi.

SpaceX’ten ISS'e 3 tonluk kargo: Yeni deney kitleri yola çıktı - 1

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaklaşık 2,700 kilogram ağırlığında malzeme fırlattı.

Uzay ajansının görev açıklamasına göre bu, söz konusu güçlendirici için beşinci fırlatma ve iniş oldu.

Roketin üst kademesi, mürettebatsız bir Cargo Dragon kapsülünü alçak Dünya yörüngesine taşıyarak fırlatmadan yaklaşık 9,5 dakika sonra orada konuşlandırdı.

Dragon, ardından ISS'e doğru yola çıktı ve Salı günü laboratuarla buluşacağı kaydedildi. 

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SpaceX’ten ISS'e 3 tonluk kargo: Yeni deney kitleri yola çıktı - 2

YENİ DENEY KİTLERİ DE YER ALIYOR

NASA yetkilileri bir görev önizlemesinde "Dragon mürettebat için yiyecek, malzeme ve ekipmana ek olarak, güneş rüzgarını ve nasıl oluştuğunu incelemek için Koronal Teşhis Deneyi de dahil olmak üzere birkaç yeni deney kiti teslim edecek. Dragon ayrıca kozmik radyasyon ve mikro yerçekiminin bitkiler üzerindeki birleşik etkilerini gözlemlemek adına Antarktika yosunu da teslim ediyor." diye belirtti.

Gemideki diğer araştırmalar arasında mikro yerçekiminde metallerin soğuk kaynağını test etmek için bir cihaz ve uzayın farklı malzemeleri nasıl etkilediğini inceleyen bir araştırma da yer alıyor.

SpaceX’ten ISS'e 3 tonluk kargo: Yeni deney kitleri yola çıktı - 3

AHŞAP SONDA

Dragon'da ayrıca Kyoto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve Japon tomruk şirketi Sumitomo Forestry tarafından geliştirilen ve daha çevre dostu uzay aracı üretimi için yeni bir alan açılmasına yardımcı olabilecek küçük bir ahşap sonda olan LignoSat da bulunuyor.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu programından sorumlu baş bilim adamı yardımcısı Meghan Everett bugün yaptığı fırlatma öncesi açıklamasında, "Buradaki temel amaç ahşabın uzayda kullanılıp kullanılamayacağını belirlemektir. Öğrenci araştırmacılar ahşap yapının sıcaklığını ve gerilmesini ölçecek ve uzayın vakum ortamında ve atomik oksijen ve radyasyon koşullarında nasıl değişebileceğini görecekler." diye konuştu.

SpaceX 2012 yılından bu yana NASA için ISS'e operasyonel kargo görevleri düzenliyor.

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