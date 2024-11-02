Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini
Yıl sonuna yaklaşıyoruz, bu da yeni bir Spotify Wrapped'in yolda olduğu anlamına geliyor. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor.Yayın platformu ayrıca kullanıcının en çok dinlenen 100 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturuyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?
Spotify Wrapped, müzik hayranları arasında yıl boyunca dinleme trendlerini internet üzerinden paylaşma geleneği haline geldi. 2018'den beri her yıl, en sevdiğimiz parçaları, sanatçıları ve türleri vurgulayan Spotify'ın yıllık özetini heyecanla bekliyoruz. Bu nedenle, 2024 sona ererken, Spotify'ın bu yılki Wrapped'ı ne zaman yayınlayacağı merak ediliyor.