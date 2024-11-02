Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini

Yıl sonuna yaklaşıyoruz, bu da yeni bir Spotify Wrapped'in yolda olduğu anlamına geliyor. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor.Yayın platformu ayrıca kullanıcının en çok dinlenen 100 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturuyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?

Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini - 1

Spotify Wrapped, müzik hayranları arasında yıl boyunca dinleme trendlerini internet üzerinden paylaşma geleneği haline geldi. 2018'den beri her yıl, en sevdiğimiz parçaları, sanatçıları ve türleri vurgulayan Spotify'ın yıllık özetini heyecanla bekliyoruz. Bu nedenle, 2024 sona ererken, Spotify'ın bu yılki Wrapped'ı ne zaman yayınlayacağı merak ediliyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini - 2

Spotify, Spotify Wrapped 2024 için resmi tarihi henüz duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılar şimdiden "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" diyen açılır pencereler almaya başladı.

Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini - 3

15 KASIM SON TARİH

Şirket, Spotify sayfası olan sanatçıları 15 Kasım'a kadar yeni bir klip yükleyerek Wrapped 2024 deneyimine hazırlanmaya teşvik ediyor. Spotify sanatçılara, "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. Ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin," diyor. Klip gönderimi için son tarih 15 Kasım, bu nedenle Wrap bundan önce yayınlanmayacak.

Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini - 4

WRAPPED ÇIKIŞ TAHMİNİ

Spotify belirli bir tarih paylaşmamış olsa da, bir fikir edinmek için geçmiş sürümlere göz atabiliriz. Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

6 Aralık 2018
5 Aralık 2019
1 Aralık 2020
1 Aralık 2021
30 Kasım 2022
30 Kasım 2023

Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? Wrapped çıkış tarihi tahmini - 5

Önceki sürümlere bakarak Spotify Wrapped 2024'ün 30 Kasım veya 1 Aralık'ta çıkacağını varsayabiliriz .

DAHA FAZLA GÖSTER