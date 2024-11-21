Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı?

İLK OLARAK 2016'DA YAYINLANDI

Spotify Wrapped ilk olarak 2016 yılında viral bir pazarlama kampanyası olarak başladı ve o zamandan beri müzik hayranları ve sosyal medya kullanıcıları için büyük bir etkinlik haline geldi ve her yıl binlerce kişi yıl sonu özetlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Birçok müzik hayranı müzik dinlemelerinin nasıl sonuçlandığını görmek için daha fazla bekleyemese de, Spotify Wrapped'in ne zaman yayınlanacağına dair bazı tahminler yer alıyor.