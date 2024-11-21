Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı?

Spotify Wrapped 2024'ün yıl sonuna yaklaşırken ne zaman yayınlanacağı yine merak konusu oldu. Dijital müzik platformunun 2016'dan bu yana her yıl yayınladığı yıllık özetler, sosyal medyadaki binlerce kullanıcı tarafından kişisel hesaplarında yayınlıyor. Böylelikle kullanıcılar ruh hallerini, favori sanatçılarını ve şarkılarını takipçileriyle paylaşabiliyor. Peki Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı? - 1

2024 yılının yavaş yavaş sonuna gelirken gözler dijital müzik platformu Spotify'ın yıl sonu özetine çevrildi.

Birçok kullanıcı Spotify Wrapped 2024'ün ne zaman yayınlanacağını merakla beklenirken, platform yıl boyu dinlediğiniz en iyi sanatçıları, şarkıları, müzik türlerini ve hatta ruh hallerinizi bile size özet geçiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı? - 2

İLK OLARAK 2016'DA YAYINLANDI

Spotify Wrapped ilk olarak 2016 yılında viral bir pazarlama kampanyası olarak başladı ve o zamandan beri müzik hayranları ve sosyal medya kullanıcıları için büyük bir etkinlik haline geldi ve her yıl binlerce kişi yıl sonu özetlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Birçok müzik hayranı müzik dinlemelerinin nasıl sonuçlandığını görmek için daha fazla bekleyemese de, Spotify Wrapped'in ne zaman yayınlanacağına dair bazı tahminler yer alıyor.

Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı? - 3

SPOTİFY VERİ SAYMAYI NE ZAMAN BIRAKIYOR?

Daha önce Spotify 31 Ekim'de veri saymayı bırakıyordu, ancak yayın hizmeti kısa süre önce bu yıl bu tarihi geçeceğini açıkladı. Ancak bu tarihin tam olarak ne zaman olacağını söylemediler.

Spotify Wrapped 2024 ne zaman yayınlanacak? Spotify 2024 yıllık özeti açıklandı mı? - 4

SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Spotify, kullanıcıların Wrapped'lerini alacakları tarihi asla onaylamıyor, ancak önceki yıllar bize ne zaman yayınlanacağı konusunda bir ipucu veriyor.

2020'de Spotify Wrapped 2 Aralık'ta, 2021'de 1 Aralık'ta, 2022'de 30 Kasım'da ve geçen yıl 29 Kasım'da yayınlandı.

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