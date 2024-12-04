Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır?

Spotify'ın, kullanıcılarına geçen yıla ait müzik dinleme alışkanlıklarına ilişkin kişiselleştirilmiş analizler sunan özel "Wrapped" özelliğini yayınladığı yılın zamanı geldi. Müzik akışı hizmeti Spotify Wrapped'ı ilk olarak 2016 yılında yayınlanmıştı. Peki, 2024 Spotify Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır?

Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır? - 1

Spotify kullanıcıları yıllık dinleme alışkanlıklarını ortaya koyan "Wrapped" listelerine ne zaman geri dönüp bakabileceklerini öğrenmek istiyor. Müzik akışı hizmeti Spotify Wrapped'ı ilk olarak 2016 yılında yayınladı. Wrapped istatistikler, müzik hayranlarına en çok dinlenen sanatçıları, albümleri, şarkıları, podcast'leri ve daha fazlasını arkadaşlarıyla paylaşmaları için fırsat sunuyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır? - 2

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Spotify Wrapped genellikle kasım sonu veya aralık başında yayınlanıyor. Henüz kesin çıkış tarihi doğrulanmadı ancak geçmiş yıllarda yıllık özetler 30 Kasım - 6 Aralık tarihleri ​​arasında paylaşılmıştı. Spotify Wrapped son dört yıldır çarşamba günleri yayınlanıyor.

Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır? - 3

Geçtiğimiz yılki "Spotify Wrapped 2023" 29 Kasım'da yayınlanırken, özet 2022'de 30 Kasım'da yayınlandı. 27 Kasım'ın bu yıl Wrapped'ın piyasaya sürülmesi olmadan geçmesi, bir sonraki en olası tarihin 4 Aralık olduğu anlamına geliyor. Ve bazı yeni söylentiler bunu destekledi.

Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır? - 4

SPOTİFY WRAPPED'E NASIL BAKILIR?

Spotify kullanıcıları, 2024 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır? - 5

Spotify mobil uygulamanızdan:

Arama simgesine dokunun .

Arama çubuğuna “Wrapped” yazın ve enter’a basın.


Spotify Wrapped 2024 yakında geliyor: Wrapped ne zaman yayımlanır? Spotify yıllık özete nasıl bakılır? - 6

"2024'ün En İyi Şarkılarınız" veya "2024'ün En İyi Şarkılarınız" etiketli ve "Sizin İçin Yapılmış" etiketi bulunan çalma listesini arayın. Açmak için çalma listesine dokunun. Şimdi, müzikteki yılınızın özetinin keyfini çıkarabilirsiniz.

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