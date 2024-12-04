Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri

Bu yıl Wrapped, yepyeni etkileşimlerle daha da geliştirildi. Dinleme alışkanlıklarınızı keşfetmenizi sağlayacak sürpriz içerikler ve interaktif deneyimler, 2024’te sizi bekliyor. Müzik yolculuğunuzu daha eğlenceli ve kişisel hale getiren bu yenilikler, her zamankinden daha etkileyici bir Wrapped deneyimi sunuyor.