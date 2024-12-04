Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri
Spotify, yıl sonunda geleneksel hale gelen "Wrapped" özelliğini 2024 için kullanıcılarına sundu. Tüm yıl boyunca dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast'leri özel listelerle bir araya getiren Wrapped, hem nostaljik hem de keyifli bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca platform, bu yıl en çok dinlediğiniz şarkılardan oluşan kişisel çalma listelerini de paylaşarak müzik zevkinize özel bir özet sunuyor.
Milyonlarca müzik tutkununun sabırsızlıkla beklediği Spotify Wrapped 2024, sonunda kullanıcılarla buluştu. Spotify, yıl boyunca dinlediğiniz en sevilen şarkıları, albümleri ve podcast’leri bir araya getirerek size özel bir müzik yolculuğu sunuyor. Bu kişisel özet, hem geride kalan yılın favori anılarını hatırlamanıza hem de müzik zevkinizi yeniden keşfetmenize olanak tanıyor.