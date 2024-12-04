Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri

Spotify, yıl sonunda geleneksel hale gelen "Wrapped" özelliğini 2024 için kullanıcılarına sundu. Tüm yıl boyunca dinlediğiniz şarkıları, sanatçıları, albümleri ve podcast'leri özel listelerle bir araya getiren Wrapped, hem nostaljik hem de keyifli bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca platform, bu yıl en çok dinlediğiniz şarkılardan oluşan kişisel çalma listelerini de paylaşarak müzik zevkinize özel bir özet sunuyor.

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 1

Milyonlarca müzik tutkununun sabırsızlıkla beklediği Spotify Wrapped 2024, sonunda kullanıcılarla buluştu. Spotify, yıl boyunca dinlediğiniz en sevilen şarkıları, albümleri ve podcast’leri bir araya getirerek size özel bir müzik yolculuğu sunuyor. Bu kişisel özet, hem geride kalan yılın favori anılarını hatırlamanıza hem de müzik zevkinizi yeniden keşfetmenize olanak tanıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 2

Bu yıl Wrapped, yepyeni etkileşimlerle daha da geliştirildi. Dinleme alışkanlıklarınızı keşfetmenizi sağlayacak sürpriz içerikler ve interaktif deneyimler, 2024’te sizi bekliyor. Müzik yolculuğunuzu daha eğlenceli ve kişisel hale getiren bu yenilikler, her zamankinden daha etkileyici bir Wrapped deneyimi sunuyor.

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 3

EN ÇOK DİNLENEN İSİMLER

Türkiye'de 2024'ün en çok dinlenen kadın sanatçısı Sezen Aksu oldu.

Türkiye'de 2024'ün en çok dinlenen albümü ise Manifesto oldu.

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 4

Sabrina Carpenter'ın "Espresso" şarkısı, 2024'te Spotify'da en çok dinlenen şarkısı oldu.

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkı  ise "CISTAK" oldu!

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 5

SPOTİFY WRAPPED'E NASIL BAKILIR?

Spotify kullanıcıları, 2024 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.

Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 6

Spotify mobil uygulamanızdan:

Arama simgesine dokunun .

Arama çubuğuna “Wrapped” yazın ve enter’a basın.


Spotify Wrapped 2024 yayınlandı! Spotify yıllık özete nasıl bakılır? İşte Türkiye'nin en çok dinlenen isimleri ve albümleri - 7

"2024'ün En İyi Şarkılarınız" veya "2024'ün En İyi Şarkılarınız" etiketli ve "Sizin İçin Yapılmış" etiketi bulunan çalma listesini arayın. Açmak için çalma listesine dokunun. Şimdi, müzikteki yılınızın özetinin keyfini çıkarabilirsiniz.

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