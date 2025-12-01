Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı, ne zaman çıkacak? Kullanıcıların gözleri Spotify yıllık özetinde

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.

Kullanıcılar Spotify Wrapped ile en çok dinlediği şarkıları görebilirken, o yılın özetlerini sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.