Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı, ne zaman çıkacak? Kullanıcıların gözleri Spotify yıllık özetinde
01.12.2025 09:39
NTV - Haber Merkezi
Müzikseverlerin her yıl merakla beklediği ve sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen Spotify Wrapped yani yıllık özet, 2025 yılı için de heyecanı şimdiden zirveye taşıdı. Popüler müzik platformu Spotify'ın, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları ve podcastleri özetlediği bu rapor, sosyal medya trendi haline dönüşüyor. Peki, Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca Spotify kullanıcısı, kendi müzik zevklerinin dijital karnesini görebileceği Spotify Wrapped'ın yayınlanacağı tarihi bekliyor. Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcı özetlerini yakın zaman sonra paylaşacak. Peki, Spotify Wrapped 2025 açıklandı mı, ne zaman çıkacak?
SPOTİFY WRAPPED 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Spotify, Wrapped etkinliğini başlatmak için genellikle yılın son haftalarını tercih ediyor. Yıllık özetin hesaplanabilmesi için müzik dinleme verilerinin yıl sonuna yakın bir tarihte toplanması gerekiyor.
Spotify tarafından geçtiğimiz yıllarda açıklanan yıllık özetler kasım ayı sonu ve aralık ayı başlarında olmuştu. Spotify Wrapped 2025'in bu yıl aralık ayı başı itibarıyla açıklanması bekleniyor.
Buna göre; Spotify Wrapped 2025'in 1-5 Aralık tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
SPOTİFY WRAPPED NEDİR?
Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.
Kullanıcılar Spotify Wrapped ile en çok dinlediği şarkıları görebilirken, o yılın özetlerini sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.
SPOTIFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?
Spotify kullanıcıları, 2025 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.
Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabilecek.