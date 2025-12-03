Spotify Wrapped 2025 çıktı: Spotify Wrapped (yıllık özet) nedir, nasıl görüntülenir?
03.12.2025 16:20
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca müzikseverin aylardır beklediği, Spotify'ın geleneksel yıl sonu sürprizi olan Spotify Wrapped 2025 (2025 Yıllık Özeti), 3 Aralık Çarşamba günü itibarıyla resmen yayınlandı. Sosyal medyada büyük bir paylaşımla kullanıcıların akın ettiği bu özel rapor, bir yıl boyunca dinleme alışkanlıklarınızın tüm ayrıntılarını, eğlenceli ve interaktif hikaye formatında sunuyor. Peki, Spotify Wrapped 2025 nedir, nasıl görüntülenir?
Spotify Wrapped, küresel müzik devi Spotify'ın her yıl sonunda kullanıcılarına sunduğu bir interaktif şölen olarak tanımlanıyor. Spotify, kullanıcıların sadece en çok dinlediği şarkıları listelemekle kalmıyor aynı zamanda o yıla ait müzik yolculuğunun duygusal ve sosyal haritasını da çıkarıyor. Spotify Wrapped 2025 sonu itibarıyla yeniden yayınlandı. İşte ayrıntılar.
SPOTİFY WRAPPED 2025 ÇIKTI
Spotify, Wrapped etkinliğini başlatmak her yıl genellikle yılın son haftalarını tercih ediyor. Yıllık özetin hesaplanabilmesi için müzik dinleme verileri yıl sonuna yakın bir tarihte toplanıyor.
Spotify tarafından geçtiğimiz yıllarda açıklanan yıllık özetler kasım ayı sonu ve aralık ayı başlarında olmuştu. Spotify Wrapped 2025 bu yıl 3 Aralık ayı itibarıyla yayınlandı.
SPOTİFY WRAPPED NEDİR?
Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.
Kullanıcılar Spotify Wrapped ile en çok dinlediği şarkıları görebilirken, o yılın özetlerini sosyal medya hesaplarında arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.
SPOTİFY YILLIK ÖZETİNE NASIL BAKILIR?
Spotify kullanıcıları, 2025 Spotify özetini Spotify'ın ana sayfasında ve arama kısmından Spotify Wrapped'e erişim sağlayabilirler.
Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabilecek.
Spotify Wrapped 2025 özelliğini bulamayanlar ise aşağıdaki link üzerinden yıllık özetlerini görüntüleyebilecek.
SPOTİFY WRAPPED 2025 İÇİN TIKLAYIN