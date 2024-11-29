Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak?
Spotify Wrapped 2024 artık çok yakın, uygulama içi yakın zamanda gönderilen bir mesajda müzik özetinin "hemen köşede" olduğu belirtiliyor.Spotify, Wrapped pazarlama kampanyasını 2016'da başlattı ve 2019'da Wrapped paketlerinin bir parçası olarak kullanıcılara Instagram Hikayesinde paylaşılabilir grafikler vermeye başladı. Wrapped kampanyası, yayın platformu için büyük bir pazarlama başarısı oldu. Peki, Spotify Wrapped yayımlandı mı, öngörülen tarih ne?
Spotify, yakın zamanda merakla beklenen 2024 Spotify Wrapped'ın yayınlanacağını duyurdu ve kullanıcılara, yayınlandığında çalma listelerine erişebilmeleri için uygulamalarının güncel olduğundan emin olmaları gerektiğini hatırlattı ; ancak şirket yayın tarihini paylaşmaktan kaçındı. Spotify Wrapped hazır olduğunda yıl boyunca dinlediklerinizden benzersiz bulgularınızı veya eğlenceli bilgileri sosyal medyada arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceksiniz.