Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak?

Çarşamba günü bir Instagram gönderisinde Spotify, logosunun bu yıl yayınlanan çeşitli albümleri temsil edecek şekilde değiştiği bir videoyu paylaştı ve şunları söyledi: "Bu yıl çok sayıda şey içeriyordu. Wrapped'ınız da öyle olacak. Yakında."