Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak?

Spotify Wrapped 2024 artık çok yakın, uygulama içi yakın zamanda gönderilen bir mesajda müzik özetinin "hemen köşede" olduğu belirtiliyor.Spotify, Wrapped pazarlama kampanyasını 2016'da başlattı ve 2019'da Wrapped paketlerinin bir parçası olarak kullanıcılara Instagram Hikayesinde paylaşılabilir grafikler vermeye başladı. Wrapped kampanyası, yayın platformu için büyük bir pazarlama başarısı oldu. Peki, Spotify Wrapped yayımlandı mı, öngörülen tarih ne?

Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? - 1

Spotify, yakın zamanda merakla beklenen 2024 Spotify Wrapped'ın yayınlanacağını duyurdu ve kullanıcılara, yayınlandığında çalma listelerine erişebilmeleri için uygulamalarının güncel olduğundan emin olmaları gerektiğini hatırlattı ; ancak şirket yayın tarihini paylaşmaktan kaçındı. Spotify Wrapped hazır olduğunda yıl boyunca dinlediklerinizden benzersiz bulgularınızı veya eğlenceli bilgileri sosyal medyada arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceksiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? - 2

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKAR?

Bir çıkış tarihi duyurulmadı, ancak Spotify Wrapped genellikle Kasım sonu veya Aralık başında yayınlanıyor. Spotify Wrapped son dört yıldır Çarşamba günleri yayınlanıyor. Geçtiğimiz yılki Spotify Wrapped 2023 29 Kasım'da yayınlanırken, özet 2022'de 30 Kasım'da yayınlandı - ikisi de Kasım ayının son Çarşamba gününe denk geliyor.

Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? - 3

27 Kasım'ın bu yıl Wrapped'ın piyasaya sürülmesi olmadan geçmesi, bir sonraki en olası tarihin 4 Aralık olduğu anlamına geliyor. Ve bazı yeni söylentiler bunu destekledi.


Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? - 4

Kullanıcılara genellikle Spotify Wrapped'a uygulama içi bir açılır pencere aracılığıyla erişim sağlanır ve paket, Instagram Hikayesi'ne hazır grafiklerle bir slayt gösterisi olarak biçimlendirilir.

Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? - 5

YENİ BİR SPOTİFY WRAPPED ÖZELLİĞİ OLACAK MI?

Spotify, geçmiş yıllarda Wrapped paketine yeni öğeler ekledi. Geçtiğimiz yıl, kullanıcıları "yılın en çok dinlenen sanatçıları ve bu sanatçıların diğer şehirlerde dinlenme biçimleri" temelinde bir "Ses Kasabası" ile eşleştirdi. Ve 2019'da Spotify, kullanıcılara on yıl boyunca trendlerine bir bakış sağladı.

Spotify yıllık özet (Wrapped) için aralık ayının ilk haftası işaret edildi: Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak? - 6

Çarşamba günü bir Instagram gönderisinde Spotify, logosunun bu yıl yayınlanan çeşitli albümleri temsil edecek şekilde değiştiği bir videoyu paylaştı ve şunları söyledi: "Bu yıl çok sayıda şey içeriyordu. Wrapped'ınız da öyle olacak. Yakında."

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