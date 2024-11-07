Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?

Yıl sonuna yaklaşıyoruz, bu da yeni bir Spotify Wrapped'in yolda olduğu anlamına geliyor. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor. Kişiye özel olan bu özet, en çok dinlenen şarkılar, albümler ve sanatçılar gibi yılın dinleme alışkanlıkları hakkında istatistikler veriyor.