Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?
Spotify, 2026 yılı dinleme özeti için heyecanlı bekleyiş sürüyor Her yıl çıkan Spotify Wrapped ile "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2024" ve pek çok kategoriye erişilecek. Yayın platformu ayrıca kullanıcının en çok dinlenen 100 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturuyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?
Yıl sonuna yaklaşıyoruz, bu da yeni bir Spotify Wrapped'in yolda olduğu anlamına geliyor. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor. Kişiye özel olan bu özet, en çok dinlenen şarkılar, albümler ve sanatçılar gibi yılın dinleme alışkanlıkları hakkında istatistikler veriyor.