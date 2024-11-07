Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?

Spotify, 2026 yılı dinleme özeti için heyecanlı bekleyiş sürüyor Her yıl çıkan Spotify Wrapped ile "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2024" ve pek çok kategoriye erişilecek. Yayın platformu ayrıca kullanıcının en çok dinlenen 100 şarkısını içeren bir çalma listesi oluşturuyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak?

Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? - 1

Yıl sonuna yaklaşıyoruz, bu da yeni bir Spotify Wrapped'in yolda olduğu anlamına geliyor. Spotify Wrapped, kullanıcıların sosyal medyada paylaşmak üzere yılın en iyi şarkılarını, sanatçılarını ve podcast'lerini görmelerine olanak tanıyor. Kişiye özel olan bu özet, en çok dinlenen şarkılar, albümler ve sanatçılar gibi yılın dinleme alışkanlıkları hakkında istatistikler veriyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? - 2

SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify ekibi her yıl bu özelliği bildirimde bulunmaksızın farklı bir tarihte, genellikle önceki yıldan daha erken bir tarihte bırakıyo. Her ne kadar bir çıkış tarihi duyurulmamış olsa da, Spotify Wrapped genellikle kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında yayınlanır.

Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? - 3

Spotify, Wrapped paketlerini geçen yıl 29 Kasım'da, paketlerin 30 Kasım'da yayınlandığı bir önceki yıldan bir gün önce yayınladı.

Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? - 4

Kullanıcılara genellikle Spotify Wrapped'a uygulama içi bir açılır pencere aracılığıyla erişim sağlanır ve paket, Instagram Hikayesi'ne hazır grafiklerle slayt gösterisi olarak biçimlendirilir. Kullanıcılara ayrıca yılın en iyi 100 şarkısını içeren çalma listeleri verilir.

Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? - 5

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan kampanya, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verilerin bir derlemesini görüntülemesine olanak tanıyor ve onları sosyal medyada paylaşmaya davet ediyor.

Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? - 6

YILLARA GÖRE SPOTİFY WRAPPED ÇIKIŞI

Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

6 Aralık 2018
5 Aralık 2019
1 Aralık 2020
1 Aralık 2021
30 Kasım 2022
30 Kasım 2023

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