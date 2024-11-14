Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor

İLK OLARAK 4 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULACAK

Yeni araçlar 2 Ocak'tan itibaren İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunulacak.

Spotify, içerik oluşturuculara tam olarak nasıl ve ne kadar ödeme yapılacağı da dahil olmak üzere, kullanıma sunma ile ilgili bazı ayrıntıları açıklamadı.

Spotify 2022'den beri video podcast'lere izin veriyor. O zamandan beri platform üzerinde podcastler giderek daha popüler hale geldiler.

Bunları yayınlayan içerik oluşturucuların sayısı ise yıldan yıla yüzde 50'den fazla arttı.