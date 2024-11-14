Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor
Spotify, platform üzerinde video podcast izlemeyi artırmak için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerle birlikte kullanıcı etkileşimlerine göre içerik oluşturuculara ödeme yapılacağı ve Premium abonelerinin Podcast videolarında reklamları kapatabileceği kaydedildi.
Spotify, daha fazla insanı video podcast izlemeye teşvik etmek için platformunda bir dizi değişiklik yaptığını açıkladı.
Spotify, bir müzik platformu olarak kurulmasına ve tanınmasına rağmen, son yıllarda önce podcast'leri ve ardından sesli kitapları ekleyerek platformunu çeşitlendirdi.
Dijital müzik uygulaması artık yeni özelliğiyle birlikte uzun biçimli video alanına da el atarak YouTube'a rakip oldu.