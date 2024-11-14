Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor

Spotify, platform üzerinde video podcast izlemeyi artırmak için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerle birlikte kullanıcı etkileşimlerine göre içerik oluşturuculara ödeme yapılacağı ve Premium abonelerinin Podcast videolarında reklamları kapatabileceği kaydedildi.

Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor - 1

Spotify, daha fazla insanı video podcast izlemeye teşvik etmek için platformunda bir dizi değişiklik yaptığını açıkladı.

Spotify, bir müzik platformu olarak kurulmasına ve tanınmasına rağmen, son yıllarda önce podcast'leri ve ardından sesli kitapları ekleyerek platformunu çeşitlendirdi.

Dijital müzik uygulaması artık yeni özelliğiyle birlikte uzun biçimli video alanına da el atarak YouTube'a rakip oldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor - 2

Yeni değişiklikler arasında, kullanıcıların videolarla ne kadar etkileşim kurduğuna bağlı olarak video içerik oluşturucularına ödeme yapma planları da yer alıyor.

Ayrıca ücretli abonelerin videolardaki reklamları da kapatacağı belirtildi.

Bu değişiklikler Spotify'ı, daha geleneksel video içeriğinin yanı sıra podcast yayıncılığına da yönelen YouTube ile daha doğrudan bir rekabet içine sokuyor.

Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor - 3

REKLAM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Şirketin CEO'su Daniel Ek ve diğer Spotify yöneticileri, YouTube gibi diğer platformlarda videolara eklenen önemli sayıda reklama dikkat çekti.

Yaratıcıların reklam satmak zorunda kalmaktan hoşlanmadıklarını ve izleyicilerin de içeriğin önüne geçen reklamların giderek artmasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını öne sürdüler.

Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor - 4

REKLAMLARI KALDIRIYOR

Bunun yerine, önümüzdeki yılın başından itibaren Spotify Premium aboneleri podcast'leri reklamlar tarafından kesintiye uğramadan izleyebilecekler.

Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor - 5

İZLENME SÜRESİNE GÖRE ÖDEME YAPACAK

Şirket, içerik oluşturuculara podcast'lerinin izlenme süresine göre ödeme yapacak ve ücretsiz kullanıcılar için reklamlardan para alınacak.

Bu, podcast ve videoları hazırlayanlara yönelik yeni araçlarla birlikte geliyor.

Spotify for Creators adı verilen yeni sistem podcast'ler için veri ve diğer seçenekler sunarken, içerik oluşturucular da podcast'lerini tanıtmak için kısa klipler yükleyebilecek.

Spotify, YouTube'a meydan okuyor: Podcast'lerde reklamlar kalkıyor - 6

İLK OLARAK 4 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULACAK

Yeni araçlar 2 Ocak'tan itibaren İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunulacak.

Spotify, içerik oluşturuculara tam olarak nasıl ve ne kadar ödeme yapılacağı da dahil olmak üzere, kullanıma sunma ile ilgili bazı ayrıntıları açıklamadı.

Spotify 2022'den beri video podcast'lere izin veriyor. O zamandan beri platform üzerinde podcastler giderek daha popüler hale geldiler.

Bunları yayınlayan içerik oluşturucuların sayısı ise yıldan yıla yüzde 50'den fazla arttı.

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