Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı

HELENE VE MILTON KASIRGALARI

Helene Kasırgası 26 Eylül'de Kategori 4 fırtına olarak Florida'nın kuzeybatısında karaya ulaştı ve kısa bir süre sonra 9 Ekim'de Kategori 3 fırtına olarak Florida'nın batı-orta Körfez Kıyısı boyunca karaya ulaşan Milton Kasırgası onu takip etti.

Arka arkaya gelen kasırgalar felaket boyutlarında sellere, gıda ve su sıkıntısına ve yaygın elektrik ve iletişim kesintilerine neden oldu.