Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı
SpaceX, ABD'de Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen bölgelerde yıl sonuna kadar Starlink uydudan internet hizmetini ücretsiz sunmaya başladı. Şirketin kasırgalardan etkilenen bölgelerde 10 binden fazla Starlink kiti dağıttığı ve iletişim kesintilerini gidermeye çalıştığı kaydedildi.
SpaceX, Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen bölgelerde 2024 yılının geri kalanında Starlink geniş bant hizmetlerine ücretsiz erişim sunuyor.