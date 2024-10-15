Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı

SpaceX, ABD'de Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen bölgelerde yıl sonuna kadar Starlink uydudan internet hizmetini ücretsiz sunmaya başladı. Şirketin kasırgalardan etkilenen bölgelerde 10 binden fazla Starlink kiti dağıttığı ve iletişim kesintilerini gidermeye çalıştığı kaydedildi.

Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı - 1

SpaceX, Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen bölgelerde 2024 yılının geri kalanında Starlink geniş bant hizmetlerine ücretsiz erişim sunuyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı - 2

STARLINK NEDİR?

Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen bir uydudan internet hizmetidir.

Yerdeki kullanıcılara yüksek hızlı internet erişimi sağlamak için alçak Dünya yörüngesindeki binlerce uydudan oluşan bir takımyıldızı kullanır.

Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı - 3

AYLIK ÜCRETLERDEN FERAGAT ETTİ

Helene ve Milton Kasırgalarının ardından SpaceX, hizmete erişim için gerekli alıcıyı içeren 10.000'den fazla Starlink kiti dağıttı, aylık ücretlerden feragat etti ve etkilenen bölgelerde hücresel ağlar üzerinden acil durum uyarılarını etkinleştirdi.

Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı - 4

HELENE VE MILTON KASIRGALARI 

Helene Kasırgası 26 Eylül'de Kategori 4 fırtına olarak Florida'nın kuzeybatısında karaya ulaştı ve kısa bir süre sonra 9 Ekim'de Kategori 3 fırtına olarak Florida'nın batı-orta Körfez Kıyısı boyunca karaya ulaşan Milton Kasırgası onu takip etti.

Arka arkaya gelen kasırgalar felaket boyutlarında sellere, gıda ve su sıkıntısına ve yaygın elektrik ve iletişim kesintilerine neden oldu.

Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı - 5

"YIL SONUNA KADAR ÜCRETSİZ"

SpaceX 11 Ekim Cuma günü X eski adıyla Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Helene veya Milton kasırgalarından etkilenenler için Starlink hizmeti, müdahale ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere yıl sonuna kadar ücretsizdir" dedi.

Şirketin bu kararı, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde başlangıçta 30 gün boyunca ücretsiz hizmet sunma planlarının ardından geldi.

Ancak Milton Kasırgası'nın daha sonraki etkileri, yılın geri kalanı için aylık hizmet ücretinin (normalde aylık 120 dolar) düşürülmesine yol açtı.

Starlink internet hizmetine ücretsiz erişim, Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina, Tennessee, Kentucky, Virginia ve Batı Virginia'nın etkilenen bölgelerindeki yeni ve mevcut konut müşterilerine sunuluyor.

Starlink, kasırgadan etkilenen bölgelerde internet hizmetini ücretsiz yaptı - 6

Aylık ücretten feragat etmenin yanı sıra SpaceX, temel metin mesajlaşmasını (SMS) etkinleştirmek için T-Mobile ile birlikte çalışarak son kasırgalardan etkilenen bölgelerdeki kullanıcıların arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmasına, 911'e mesaj atmasına ve acil durum uyarıları almasına olanak tanıdı.

2019'DAN BU YANA YÖRÜNGEYE FIRALTIYOR

SpaceX, bir megakonstelasyon oluşturma hedefiyle 2019 yılında Starlink internet uydularını yörüngeye fırlatmaya başladı.

Ağ istikrarlı bir şekilde genişledi ve Dünya'nın yörüngesinde 6.000'den fazla operasyonel Starlink uydusu bulunuyor.

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