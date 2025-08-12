Starlink Türkiye'de çalışıyor mu? SpaceX Starlink'in kullanıldığı ülkeler
Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink, dünya genelinde 110’dan fazla ülke ve bölgede aktif olarak hizmet sağlıyor. Geniş kapsama alanı sayesinde kırsal ve internet altyapısı zayıf bölgelerde yüksek hızlı bağlantı sağlayan sistem, son aylarda Bangladeş, Vietnam ve Afrika’daki birçok ülkeyi ağına kattı. Peki, Starlink Türkiye'de çalışıyor mu? SpaceX Starlink'in kullanıldığı ülkeler hangileri?
Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, “Starlink” adını verdiği proje ile dünya genelinde hızlı interneti, uydular aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyor. Şu anda 8 binden fazla Starlink uydusu yörüngede bulunuyor ve her geçen ay yeni uydular ekleniyor.