Elon Musk’ın uydu internet ağı Starlink, dünya genelinde 110’dan fazla ülke ve bölgede aktif olarak hizmet sağlıyor. Geniş kapsama alanı sayesinde kırsal ve internet altyapısı zayıf bölgelerde yüksek hızlı bağlantı sağlayan sistem, son aylarda Bangladeş, Vietnam ve Afrika’daki birçok ülkeyi ağına kattı. Peki, Starlink Türkiye'de çalışıyor mu? SpaceX Starlink'in kullanıldığı ülkeler hangileri?

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, “Starlink” adını verdiği proje ile dünya genelinde hızlı interneti, uydular aracılığıyla ulaştırmayı hedefliyor. Şu anda 8 binden fazla Starlink uydusu yörüngede bulunuyor ve her geçen ay yeni uydular ekleniyor.


Starlink’in amacı, özellikle kırsal bölgelerde ve altyapının yetersiz olduğu yerlerde internet erişimini sağlamak. Uydular, Dünya’ya yakın bir yörüngede (alçak yörünge) dolaştıkları için sinyal gecikmesi çok düşük oluyor; bu da internetin hem hızlı hem de kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

STARLİNK UYDUSU TÜRKİYE'DE ÇALIŞIYOR MU?

2025 yılı itibarıyla Starlink, 110’dan fazla ülke ve bölgede hizmet veriyor. ABD, Kanada, Avrupa’nın büyük bölümü, Japonya, Avustralya, Afrika’daki bazı ülkeler ve Güney Amerika’da yaygın olarak kullanılıyor. Dünya çapında yaygınlığı artarken, Türkiye’de ise hâlâ resmi bir lisansı yok. Hem karasal alanda hem de kıyı suları dâhil olmak üzere Starlink hizmeti yasal olarak kullanılamıyor.

2025 YILINDA STARLİNK UYDUSU KULLANMAYA BAŞLAYAN ÜLKELER

Starlink şu anda 2025 ortası itibarıyla çoğu kıtada yayılmış durumda ve 110’dan fazla ülke ve bölgede aktif.

Wikipedia verilerine göre, bu ülkeler arasına 2025 yılı içinde yeni katılanlar da oldu:

Bangladeş – Mayıs 2025

Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Haziran 2025

Lesotho – Haziran 2025

Sri Lanka – Temmuz 2025

Çad – Temmuz 2025

Proje, sadece internet sağlamakla kalmıyor; askeri ve stratejik önemi nedeniyle bazı ülkelerin dikkatini çekiyor. Özellikle Çin ve Avrupa Birliği, kendi uydu sistemlerini geliştirerek Starlink’e alternatif yaratmaya çalışıyor.

