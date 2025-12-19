Starlink uydusu patladı. Hızla Dünya'ya doğru düşüyor

Uzay şirketi SpaceX, bir Starlink uydusunun kontrolünü kaybettiğini ve bir anormallik yaşadıktan sonra Dünya'ya doğru geri düştüğünü açıkladı. Şirket yetkilileri, anormalliğin bir tür patlama olduğunu tahmin ediyor.

SpaceX, uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve "haftalar içinde" atmosferde yanarak yok olacağını belirtiyor.