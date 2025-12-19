Starlink uydusu patladı. Hızla Dünya'ya doğru düşüyor
19.12.2025 14:57
NTV - Haber Merkezi
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e ait bir Starlink uydusu, alçak Dünya yörüngesinde patladı. Uzmanlar patlamaya neden olan durumları araştırıyor.
ATMOSFERDE YANARAK YOK OLACAK
Uzay şirketi SpaceX, bir Starlink uydusunun kontrolünü kaybettiğini ve bir anormallik yaşadıktan sonra Dünya'ya doğru geri düştüğünü açıkladı. Şirket yetkilileri, anormalliğin bir tür patlama olduğunu tahmin ediyor.
SpaceX, uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve "haftalar içinde" atmosferde yanarak yok olacağını belirtiyor.
ÇİN UYDUSUYLA ÇARPIŞMA TEHLİKESİ ATLATTI
Bu talihsiz olay, SpaceX'in bir Çin uydusuyla neredeyse çarpışma tehlikesi yaşadığını bildirmesinden bir hafta sonra meydana geldi.
Uzay takip şirketi Leo Labs, Starlink 35956 isimli uydunun bir çarpışmadan dolayı değil "içsel bir enerji kaynağından" dolayı patladığını ileri sürdü. Şirketin radar ağı, olaydan sonra uydu çevresinde "onlarca cisim" tespit etti.
AYNI BÖLGEDE 70 BİN UYDU BİRİKECEK
Olay, giderek kalabalıklaşan ve alçak Dünya yörüngesi olarak bilinen 418 kilometre yükseklikte meydana geldi. Alçak Dünya yörüngesinde, uydular ve uzay enkazları da dahil olmak üzere 24 binden fazla cisim olduğu tahmin ediliyor.
Bu on yılın sonuna kadar, aynı bölgede çoğunlukla ABD, Çin ve Avrupa'daki özel ve kamu kuruluşları tarafından fırlatılan 70 bine kadar uydu faaliyet gösterebilir.
GİDEREK ARTAN UZAY ENKAZI SORUNU
Bu yoğunluk sadece gökbilimciler için sorun yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda teorik olarak kontrolden çıkabilecek bir çarpışma olasılığını da artırıyor.
Aynı ortamda biriken uydu sayısı arttıkça uzay çöpü sorununun da artması bekleniyor.