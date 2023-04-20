Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı

Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX, insanlık tarihinin en güçlü roketi Starship'i başarıyla fırlattı ancak fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra roket havada patladı. SpaceX yetkilileri ilk deneme uçuşunun "başarılı" olduğunu ilan etti.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 1

Elon Musk'a ait olan uzay şirketi SpaceX,  yeni dev roketi Starship'i başarılı şekilde fırlatmayı başardı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 2

Mürettebatsız ilk deneme uçuşu için fırlatma sorunsuz gerçekleşti.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 3

Öncesindeyse fırlatmaya 40 saniye kala geri sayım durduruldu.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 4

Son kontrollerin ardından geri sayıma yeniden devam edildi.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 5

120 metre yüksekliğindeki iki aşamalı roket    şirketin Teksas eyaletindeki Starbase uzay üssünden fırlatıldı.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 6

Roketin Dünya'nın etrafında neredeyse tam bir tur attıktan sonra atmosfere yeniden girmesi ve Hawaii açıklarında okyanusa inmesi planlanıyordu ancak sonuç beklenildiği gibi olmadı.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 7

Roketin üst motor bölümü alt itici bölümünden ayrılmayı başaramadı.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 8

Birleşik aracın patlamadan önce takla attığı görüldü, bu sırada alev topu oluştu.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 9

Roket kalkıştan yaklaşık 4 dakika sonra havada patladı.

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Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 10

Uzay aracı, parçalanmadan önce yaklaşık 32 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 11

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımla SpaceX ekibini kutladı. Bir sonraki deneme uçuşunun bir kaç ay içerisinde olacağını açıkladı.

Starship’in ikinci fırlatma girişimi patlamayla sonuçlandı - 12

Yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanan dev uzay aracının gezegenler arası yolculuklarda kullanılması planlanıyor. Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ile kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.

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