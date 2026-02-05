Steam, Epic Game, PS Store ve Xbox Store kapatılacak mı? Oyun sektöründen yeni yasa değerlendirmesi

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin söz konusu düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir basında ve sosyal medyada taslakla ilgili çok haber ve yorum dolaştığına değinen Erkin, bunun da oyuncularda haklı bir kaygı yarattığını söyledi.

Dernek olarak kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili olarak kurumlarla temaslarda bulunduklarını aktaran Erkin, şöyle konuştu:

"- Her şeyden önce bu konu yeni değil, yaklaşık 10 yıldır farklı kurumlarda oyunlara yönelik bir düzenleme gelmesi konuşuluyor. Son iki yılda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da talepleriyle taslak hazırlığı daha somut bir gündem haline geldi. Taslak ise hala 'son halini almış' bir metin değil.

- Şu an dolaşan parçalı bilgilerle kesin yorum yapmak sağlıklı değil. Taslak henüz kamuoyuna açıklanacak olgunlukta değilken bazı bölümlerinin basına yansıması, bağlamı görülmeden sert tepkilere yol açtı.

- Bizim ricamız, taslak tamamlanıp resmi biçimde paylaşıldığında bütün olarak değerlendirilmesi. Kamu ile görüşmelerimizde de metin hazır hale gelince şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacağı söylendi."