Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı
Popüler dijital oyun mağazası platformu Steam, 39 milyon eşzamanlı kullanıcıya ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Son 24 saatte 1 milyondan fazla oyunseverin eşzamanlı olarak Counter Strike 2 oynadığı ortaya çıktı.
Steam, eşzamanlı kullanıcı sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
SteamDB'nin güncel sayımına göre, platform bugün 39,205,447'ye ulaşarak 39 milyon eşzamanlı kullanıcıyı aştı.
SON REKOR 3 AY ÖNCE KIRILMIŞTI
Bir önceki rekor üç ay önce, Eylül 2024'te 38 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.