Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı

Popüler dijital oyun mağazası platformu Steam, 39 milyon eşzamanlı kullanıcıya ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Son 24 saatte 1 milyondan fazla oyunseverin eşzamanlı olarak Counter Strike 2 oynadığı ortaya çıktı.

Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı - 1

Steam, eşzamanlı kullanıcı sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

SteamDB'nin güncel sayımına göre, platform bugün 39,205,447'ye ulaşarak 39 milyon eşzamanlı kullanıcıyı aştı.

SON REKOR 3 AY ÖNCE KIRILMIŞTI

Bir önceki rekor üç ay önce, Eylül 2024'te 38 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı - 2

Bu da 839.815 ek oyuncunun Steam kullanmaya başladığı anlamına geliyor.

Son 24 saat içinde Steam'de en çok oynanan oyunlara daha yakından bakıldığında, bu oyuncu kitlesini elinde tutan oyunlar ortaya çıkıyor.

Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı - 3

ZİRVE COUNTER STRIKE 2'DE

İlk sırada, tek başına 1 milyondan fazla eş zamanlı kullanıcı alan Counter-Strike 2 yer alıyor.

Counter-Strike 2'yi Dota 2 takip ederken, yeni lansmanı yapılan Path of Exile 2 ise üçüncü sıraya yerleşti.

Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı - 4

Marvel's Rivals,  450.000 oyuncuyla dördüncü oldu.

Steam eşzamanlı oyuncu rekorunu kırdı - 5

STEAM'DE EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR

İşte son 24 saat içinde Steam'de en çok oynanan oyunlar:

  1. Counter-Strike 2
  2. Dota 2
  3. Path of Exile 2
  4. Marvel's Rivals
  5. PUBG: BATTLEGROUNDS
  6. Rust
  7. Grand Theft Auto 5
  8. Call of Duty
  9. Delta Force
  10. Banana
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