Steam fiyatlandırma değişiyor mu? Türkiye'de Steam fiyatları düşecek mi, yerel fiyatlandırma mı olacak?
29.03.2026 12:25
Aydın Kayar
Oyun dünyasının kalbi Steam'den Türkiye ve benzeri pazarlar için heyecan verici bir haber geldi. Kasım 2023'te Türk lirasından dolara (MENA-USD) geçişin ardından fiyatların yükselmesiyle zor günler geçiren Türk oyuncular için Mart 2026 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Peki, Steam fiyatlandırma değişiyor mu? Türkiye'de Steam fiyatları düşecek mi, yerel fiyatlandırma mı olacak?
Valve, geliştiriciler için sunduğu fiyatlandırma araçlarını tamamen yenilediğini duyurdu. Peki, bu gelişme Steam Türkiye fiyatlarının düşeceği anlamına mı geliyor? İşte yeni "Fiyat Öneri Sistemi" ve oyuncuları bekleyen tüm detaylar.
VALVE'DEN 3 FİYATLANDIRMA YÖNTEMİ
Steamworks panelinde yapılan son güncelleme ile Valve, oyun yapımcılarına artık sadece döviz kuruna bağlı olmayan, çok daha adil ve esnek fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. 27-28 Mart 2026 tarihlerinde devreye giren bu sistemde üç ana yöntem öne çıkıyor. İşte o yöntemler şöyle:
Döviz Kuru Odaklı (Geleneksel): Fiyatı tamamen anlık USD/TRY kuruna göre belirleyen eski sistem.
Satın Alma Gücü Paritesi (PPP): Ülkelerin ortalama gelir düzeyini ve yaşam maliyetini baz alan yöntem. Bu sistem, gelişmekte olan pazarlarda fiyatların ciddi oranda aşağı çekilmesini hedefliyor.
Çok Değişkenli Hibrit Yöntem (Valve'ın "Altın Oranı"): Döviz kuru, satın alma gücü ve yerel eğlence harcaması verilerini harmanlayan Valve'ın yeni önerilen resmi yöntemi.
TÜRKİYE'DE STEAM FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Yapılacak güncellemenin ardından Steam'de oyun fiyatlarının büyük oranda düşmesi bekleniyor. Fakat oyun fiyatlarının düşmesi sadece Steam'in elinde değil aynı zamanda geliştiricilerin Valve'ın yeni önerilerini kabul etmesi gerekiyor.
Yeni sistemde Valve, özellikle MENA-USD bölgesindeki (Türkiye dahil) satın alma gücü düşüşünü göz önüne alarak yüzde 20 ile yüzde 40 arasında bir fiyat indirimi öneriyor.