Steam fiyatlandırma değişiyor mu? Türkiye'de Steam fiyatları düşecek mi, yerel fiyatlandırma mı olacak?

Steamworks panelinde yapılan son güncelleme ile Valve, oyun yapımcılarına artık sadece döviz kuruna bağlı olmayan, çok daha adil ve esnek fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. 27-28 Mart 2026 tarihlerinde devreye giren bu sistemde üç ana yöntem öne çıkıyor. İşte o yöntemler şöyle:

Döviz Kuru Odaklı (Geleneksel): Fiyatı tamamen anlık USD/TRY kuruna göre belirleyen eski sistem.

Satın Alma Gücü Paritesi (PPP): Ülkelerin ortalama gelir düzeyini ve yaşam maliyetini baz alan yöntem. Bu sistem, gelişmekte olan pazarlarda fiyatların ciddi oranda aşağı çekilmesini hedefliyor.

Çok Değişkenli Hibrit Yöntem (Valve'ın "Altın Oranı"): Döviz kuru, satın alma gücü ve yerel eğlence harcaması verilerini harmanlayan Valve'ın yeni önerilen resmi yöntemi.