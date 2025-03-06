Steam ilkbahar indirimleri ne zaman başlayacak? İndirim takvimi duyuruldu

Dijital oyun dünyasının en büyük platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği indirim dönemleriyle oyunseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Bu indirim dönemleri, oyuncuların sevdikleri oyunları çok daha uygun fiyatlarla satın almalarını sağlarken, aynı zamanda oyun kütüphanelerini genişletme şansı da veriyor. Mart ayında gerçekleşen Steam İlkbahar İndirimleri, oyunseverlere baharın gelişini büyük indirimlerle kutlama fırsatı sunar. Özellikle indie oyunlar ve çeşitli bağımsız yapımların uygun fiyatlarla satışa sunulduğu bu dönem, yılın diğer büyük indirimlerine kıyasla daha kısa sürse de cazip fırsatlar içerir.





