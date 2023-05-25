Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Steam 2023 indirim takvimi hangi tarih aralıklarında oyunların indirime gireceğini takip etmek isteyenler için önemli bir rehber. Her sene belirli tarih aralıklarında oyunların indirime girdiği etkinlikler ve festivallerin ne zaman düzenleneceği açıklandı.
Yılda dört defa Steam genelinde gerçekleşen mevsimsel indirim etkinlikleri çıkan her oyunu bünyesinde barındırarak indirime alınabiliyor. Böylelikle kullanıcılar yeni veya eski oyunlara indirimli fiyatıyla sahip oluyor.
Bu festivallerde her biri belirli bir kategori teması dahilinde olan festivallerde öncelik indirimli oyunlara verilir. Ücretsiz oyunlar, çıkışı yaklaşan oyunlar ve demosu olan oyunlar da yer almaktadır.
Her etkinlikten yaklaşık 8 hafta önce Steam tarafından kullanıcılara hatırlatma e-postası gönderilir.