Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

TEMALI İNDİRİM FESTİVALLERİ

Bu festivallerde her biri belirli bir kategori teması dahilinde olan festivallerde öncelik indirimli oyunlara verilir. Ücretsiz oyunlar, çıkışı yaklaşan oyunlar ve demosu olan oyunlar da yer almaktadır.

Her etkinlikten yaklaşık 8 hafta önce Steam tarafından kullanıcılara hatırlatma e-postası gönderilir.