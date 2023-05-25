Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Steam 2023 yılında indirimler ve festivaller takvimini duyurdu. Ülkemizde de büyük rağbet gören Steam indirim dönemlerinde farklı türlerde birçok oyun yüzde 80 ile yüzde 90 arasında indirimlerle satışa sunuluyor. Peki, 2023 Steam indirimleri ne zaman?

Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 1

Steam 2023 indirim takvimi hangi tarih aralıklarında oyunların indirime gireceğini takip etmek isteyenler için önemli bir rehber. Her sene belirli tarih aralıklarında oyunların indirime girdiği etkinlikler ve festivallerin ne zaman düzenleneceği açıklandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 2

BÜYÜK MEVSİMSEL İNDİRİMLER

Yılda dört defa Steam genelinde gerçekleşen mevsimsel indirim etkinlikleri çıkan her oyunu bünyesinde barındırarak indirime alınabiliyor. Böylelikle kullanıcılar yeni veya eski oyunlara indirimli fiyatıyla sahip oluyor.

Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 3

TEMALI İNDİRİM FESTİVALLERİ

Bu festivallerde her biri belirli bir kategori teması dahilinde olan festivallerde öncelik indirimli oyunlara verilir. Ücretsiz oyunlar, çıkışı yaklaşan oyunlar ve demosu olan oyunlar da yer almaktadır.

Her etkinlikten yaklaşık 8 hafta önce Steam tarafından kullanıcılara hatırlatma e-postası gönderilir.

Steam indirim takvimi: 2023 Steam indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 4

İŞTE 2023 STEAM İNDİRİMLERİ VE FESTİVALLERİ TAKVİMİ

  • Gizem Festivali: 20-27 Şubat
  • İlkbahar İndirimi: 16-23 Mart (büyük mevsimsel indirim)
  • Bulmaca Festivali: 24 Nisan - 1 Mayıs
  • Spor Festivali: 15-22 Mayıs
  • Next Fest: 19-26 Haziran
  • Yaz İndirimi: 29 Haziran - 13 Temmuz (büyük mevsimsel indirim)
  • Gizlilik Festivali: 24-31 Temmuz
  • Görsel Roman Festivali: 7-14 Ağustos
  • Strateji Festivali: 25 Eylül - 2 Ekim
  • Next Fest: 9 - 16 Ekim
  • Steam Çığlık Festivali'nin (Cadılar Bayramı) Dönüşü: 26 Ekim - 2 Kasım
  • Sonbahar İndirimi: 21 - 28 Kasım (büyük mevsimsel indirim)
  • Kış İndirimi: 21 Aralık - 4 Ocak (büyük mevsimsel indirim)
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