Steam sonbahar indirimleri başladı: Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek?

2024 Steam Sonbahar İndirimi 27 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı. Steam'in Sonbahar İndirimi, LCD Steam Kartlarında ve seçili oyunlarda büyük indirimler sunuyor. Peki, Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek?

Steam sonbahar indirimleri başladı: Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek? - 1

Dünyanın en büyük online oyun platformu olarak kabul gören Steam'in merakla beklenen indirimleri başladı. Steam yıl içerisinde belli dönemlerde indirim kampanyaları sunuyor. Peki, Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek?


TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam sonbahar indirimleri başladı: Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek? - 2

2024 Steam Sonbahar İndirimleri, 4 Aralık'a kadar devam edecek. Bu dönemde hem AAA (yüksek bütçeli) hem de bağımsız oyunlar %50 ila %90'a varan indirimlerle sunuluyor.

Steam sonbahar indirimleri başladı: Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek? - 3

Steam ayrıca bu dönem boyunca çeşitli koleksiyon kartları, çıkartmalar ve profil arka planları gibi dijital ödüller de sunuyor. İndirimleri takip etmek için Steam'in mobil uygulaması ve istek listesi özelliğini kullanarak bildirim almanız önerilir.

Steam sonbahar indirimleri başladı: Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek? - 4

İNDİRİMLİ OYUNLAR HANGİLERİ?

Bazı dikkat çeken oyunlar ve indirim oranları:

Cyberpunk 2077: %55 indirimle
Total War: Warhammer III: %60 indirimle
Ghost of Tsushima: Director’s Cut: %20 indirimle
Baldur's Gate 3: %20 indirimle
Northgard: %90 indirimle
Kingdom Come: Deliverance: %90 indirimle

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