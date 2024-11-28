Steam sonbahar indirimleri başladı: Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek?
2024 Steam Sonbahar İndirimi 27 Kasım 2024 tarihi itibariyle başladı. Steam'in Sonbahar İndirimi, LCD Steam Kartlarında ve seçili oyunlarda büyük indirimler sunuyor. Peki, Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek?
Dünyanın en büyük online oyun platformu olarak kabul gören Steam'in merakla beklenen indirimleri başladı. Steam yıl içerisinde belli dönemlerde indirim kampanyaları sunuyor. Peki, Steam sonbahar indirimleri ne zaman bitecek?