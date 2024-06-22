Steam yaz indirimleri 2024: Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Steam yaz indirimlerinin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce oyunseverin gündeminde yer almaya başladı. Steam'de her sene yaz ayları itibarıyla, platformda bulunan oyunlar indirime giriyor. Bu sene yaz indirimlerinin başlayacağı tarihe ise oldukça az kaldı. Peki, 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Ülkemizde bilgisayar oyunları oynamayı seven birçok oyuncuyu kendi platformu altında toplayan Steam, 2024 yılı için yaz indirimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.
Her sene belli tarih aralıklarında oyunlar Steam üzerinden indirimli olarak satılıyor. Oyuncular bu sayede daha uygun fiyattan sahip olabiliyor. Peki, 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?