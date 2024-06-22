Steam yaz indirimleri 2024: Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam yaz indirimlerinin ne zaman başlayacağı, yüz binlerce oyunseverin gündeminde yer almaya başladı. Steam'de her sene yaz ayları itibarıyla, platformda bulunan oyunlar indirime giriyor. Bu sene yaz indirimlerinin başlayacağı tarihe ise oldukça az kaldı. Peki, 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam yaz indirimleri 2024: Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? - 1

Ülkemizde bilgisayar oyunları oynamayı seven birçok oyuncuyu kendi platformu altında toplayan Steam, 2024 yılı için yaz indirimlerinin başlayacağı tarihi açıkladı.
Her sene belli tarih aralıklarında oyunlar Steam üzerinden indirimli olarak satılıyor. Oyuncular bu sayede daha uygun fiyattan sahip olabiliyor. Peki, 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam yaz indirimleri 2024: Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? - 2

2024 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam yaz indirimleri 27 Haziran 2024'te başlayıp 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.

Steam yaz indirimleri 2024: Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? - 3

2024 KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam, 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki kış indirim tarihlerini ise henüz duyurmadı.

Kısa zaman içerisinde bu tarihleri de açıklaması bekleniyor.

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