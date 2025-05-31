Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek? (Steam indirim takvimi)

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği büyük indirim kampanyalarıyla oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Steam'in yeni dönem indirimleri merak konusu oldu. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek?

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek? (Steam indirim takvimi) - 1

Steam'in büyük indirim dönemleri genellikle belli takvim aralıklarında düzenlenir. Steam'in yaz indirimi, yılın en büyük kampanyalarından biri olup, %90'a varan indirimlerle oyunseverlere geniş bir yelpazede fırsatlar sunar.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek? (Steam indirim takvimi) - 2

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

Steam'in 2025 Yaz İndirimi, 26 Haziran Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Bu iki haftalık dönem boyunca binlerce oyun, geniş çaplı indirimlerle sunulacak. Etkinlik, Türkiye saatiyle 26 Haziran saat 20:00'de başlayacak ve 10 Temmuz saat 20:00'de sona erecek.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek? (Steam indirim takvimi) - 3

Ayrıca bağımsız oyun geliştiricilerinin ürettiği pek çok yenilikçi ve keyifli oyun da bu fırsatlarla geniş kitlelere ulaşma şansı yakalar.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek? (Steam indirim takvimi) - 4

Kampanya boyunca bazı oyunlar kısa süreliğine ekstra indirimlerle “Günün Fırsatları” başlığı altında öne çıkarılarak daha da cazip fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

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