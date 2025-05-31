Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek? (Steam indirim takvimi)
Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam, her yıl düzenlediği büyük indirim kampanyalarıyla oyun severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Steam'in yeni dönem indirimleri merak konusu oldu. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak/ bitecek?
Steam'in büyük indirim dönemleri genellikle belli takvim aralıklarında düzenlenir. Steam'in yaz indirimi, yılın en büyük kampanyalarından biri olup, %90'a varan indirimlerle oyunseverlere geniş bir yelpazede fırsatlar sunar.