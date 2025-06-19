Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi

Heyecanla beklenen Steam yaz indirimleri için tarih belli oldu. Birçok oyunda ciddi düşüşlerin yaşandığı Steam yaz indirimi kapmanyası yaklaşık iki hafta sürüyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi - 1

Her sene yaz indirimi konseptiyle takipçilerinin karşısına çıkan Steam indirim günleri tarihi belli oldu. Dünya genelinde milyonlarca Steam kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği Steam Yaz İndirimleri haziran ayının son haftasında başlayacak.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi - 2

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ TARİHİ

Dijital oyun platformu Steam’in dev indirim kampanyası bu yıl 26 Haziran Perşembe günü Türkiye Saati ile 20:00’de başlayacak. 10 Temmuz Perşembe akşamı sona erecek olan kampanya, toplam 14 gün sürecek.

Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi - 3

Valve, kullanıcılarına bu süre zarfında geniş bir oyun kataloğunda %95’e varan indirim fırsatı sunarken; ayrıca dijital rozetler, çıkartmalar ve profil özelleştirme eklentileri gibi sezonluk avantajları da erişime açacak.

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