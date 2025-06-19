Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi
Heyecanla beklenen Steam yaz indirimleri için tarih belli oldu. Birçok oyunda ciddi düşüşlerin yaşandığı Steam yaz indirimi kapmanyası yaklaşık iki hafta sürüyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri başlangıç/bitiş tarihi
Her sene yaz indirimi konseptiyle takipçilerinin karşısına çıkan Steam indirim günleri tarihi belli oldu. Dünya genelinde milyonlarca Steam kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği Steam Yaz İndirimleri haziran ayının son haftasında başlayacak.