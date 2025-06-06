Steam yaz indirimleri ne zaman? Oyunseverler için yaz kampanyası başlıyor

Oyunseverlerin yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2025 için heyecan dorukta! Her yıl binlerce oyunda büyük indirimler sunan bu dev kampanya, hem yeni çıkan oyunları uygun fiyata almak isteyenler hem de uzun zamandır istek listesinde bekleyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Peki, Steam yaz indirimleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Steam yaz indirimleri ne zaman? Oyunseverler için yaz kampanyası başlıyor - 1

Steam Yaz İndirimleri her zamanki gibi geniş bir yelpazede oyun fırsatları sunacak. Bağımsız oyunlar, simülasyonlardan RPG’lere kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler kullanıcıları bekliyor olacak. Peki, Steam yaz indirimleri 2025 ne zaman başlayacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam yaz indirimleri ne zaman? Oyunseverler için yaz kampanyası başlıyor - 2

2025 STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'in geleneksel yaz indirimleri genellikle Haziran ayının son haftasında başlıyor. 2025 yılı Steam yaz indirileri, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. İndirimler yaklaşık iki hafta sürecek ve 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman?

Steam yaz indirimleri ne zaman? Oyunseverler için yaz kampanyası başlıyor - 3

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM OLACAK

Steam Yaz İndirimleri her zamanki gibi geniş bir yelpazede oyun fırsatları sunacak. AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, simülasyonlardan RPG’lere kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler kullanıcıları bekliyor olacak. Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de özel rozetler, görevler ve etkinliklerin kampanyayı renklendirmesi bekleniyor.

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