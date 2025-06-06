Steam yaz indirimleri ne zaman? Oyunseverler için yaz kampanyası başlıyor

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM OLACAK

Steam Yaz İndirimleri her zamanki gibi geniş bir yelpazede oyun fırsatları sunacak. AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, simülasyonlardan RPG’lere kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler kullanıcıları bekliyor olacak. Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de özel rozetler, görevler ve etkinliklerin kampanyayı renklendirmesi bekleniyor.