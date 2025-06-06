Steam yaz indirimleri ne zaman? Oyunseverler için yaz kampanyası başlıyor
Oyunseverlerin yıl boyunca sabırsızlıkla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2025 için heyecan dorukta! Her yıl binlerce oyunda büyük indirimler sunan bu dev kampanya, hem yeni çıkan oyunları uygun fiyata almak isteyenler hem de uzun zamandır istek listesinde bekleyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Peki, Steam yaz indirimleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Steam Yaz İndirimleri her zamanki gibi geniş bir yelpazede oyun fırsatları sunacak. Bağımsız oyunlar, simülasyonlardan RPG’lere kadar pek çok kategoride dikkat çeken indirimler kullanıcıları bekliyor olacak. Peki, Steam yaz indirimleri 2025 ne zaman başlayacak?