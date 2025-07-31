Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?
Steam'de "EA İndirimleri" başladı. Electronic Arts’ın sunduğu özel EA İndirimleri, Steam platformunda oyun severleri beklenmedik fiyat avantajlarıyla buluşturuyor. The Sims 4, Battlefield, FIFA gibi popüler yapımlarda %30’dan başlayıp %95’e varan indirim fırsatları sunuluyor. Peki, Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?
Electronic Arts (EA), Steam platformunda 2025 yaz dönemine özel EA Yayıncı İndirimleri (Publisher Sale) düzenledi. İndirimler genellikle %85’e kadar, bazı oyunlarda ise %90–95’e varan oranlarla dikkat çekiyor.