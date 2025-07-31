Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ

Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 Steam Sonbahar İndirimi, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu satış, sezonun öne çıkan fırsatlarını sunan ve oyun severlerin merakla beklediği dört büyük indirimin biri olarak dikkat çekiyor.