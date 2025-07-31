Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?

Steam'de "EA İndirimleri" başladı. Electronic Arts’ın sunduğu özel EA İndirimleri, Steam platformunda oyun severleri beklenmedik fiyat avantajlarıyla buluşturuyor. The Sims 4, Battlefield, FIFA gibi popüler yapımlarda %30’dan başlayıp %95’e varan indirim fırsatları sunuluyor. Peki, Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek?

Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek? - 1

Electronic Arts (EA), Steam platformunda 2025 yaz dönemine özel EA Yayıncı İndirimleri (Publisher Sale) düzenledi. İndirimler genellikle %85’e kadar, bazı oyunlarda ise %90–95’e varan oranlarla dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek? - 2

STEAM EA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

The Sims 4 için ayrıca Mid‑Summer Sale kapsamında Expansion Pack’lerde %50, diğer paketlerde ise %30 indirim uygulanıyor. Kampanya Steam, EA App ve Epic Games üzerinde geçerli. Kampanya 11 Ağustos 2025 tarihine kadar geçerli.

Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek? - 3

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ

Valve tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 Steam Sonbahar İndirimi, 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu satış, sezonun öne çıkan fırsatlarını sunan ve oyun severlerin merakla beklediği dört büyük indirimin biri olarak dikkat çekiyor.

Steam'de "EA İndirimleri" başladı: Steam'de "EA İndirimleri" ne zaman bitecek? - 4

Bu hafta boyunca AAA yapımlar, bağımsız oyunlar, DLC paketleri ve özel promosyonlar cazip indirimlerle sunulacak. Oyunseverlerin Steam wish list’lerini güncellemeleri, indirimleri kaçırmamaları açısından kritik önem taşıyor.

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