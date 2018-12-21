Steam kış indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar
Online oyun platformu Steam'in 'kış indirimleri' start aldı. İşte Steam'de indirime giren oyunlar ve indirimli fiyatları...
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1
Far Cry 5 – 144 TL
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2
Assassin’s Creed Odyssey – 154 TL
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3Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – 61 TL
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4
GTA 5 – 84 TL
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5
Dying Light – 24 TL
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6
The Crew 2 – 69 TL
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7
NBA 2K19 – 170 TL
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8
Rainbow Six Siege – 62 TL
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9
Sniper Ghost Warrior 3 – 20 TL
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10
Arma 3 – 34 TL
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11
Far Cry 4 – 61 TL
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12
Sniper Elite 3 – 10 TL
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13
Civilization 6 – 65 TL
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14
Spintres – 17 TL
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15
Dead by Daylight – 16 TL
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16
FallOut 4 – 67 TL
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17
Assassin’s Creed Origins – 69 TL
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18
Squad – 35 TL
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19
Tom Clancy’s The Division – 38 TL