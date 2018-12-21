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Steam kış indirimleri başladı! İşte fiyatı düşen oyunlar

Online oyun platformu Steam'in 'kış indirimleri' start aldı. İşte Steam'de indirime giren oyunlar ve indirimli fiyatları...

  • 1

    Far Cry 5 – 144 TL 

  • 2

    Assassin’s Creed Odyssey – 154 TL 

  • 3

    Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – 61 TL
  • 4

    GTA 5 – 84 TL 

  • 5

    Dying Light – 24 TL 

  • 6

    The Crew 2 – 69 TL 

  • 7

    NBA 2K19 – 170 TL 

  • 8

    Rainbow Six Siege – 62 TL 

  • 9

    Sniper Ghost Warrior 3 – 20 TL 

  • 10

    Arma 3 – 34 TL 

  • 11

    Far Cry 4 – 61 TL 

  • 12

    Sniper Elite 3 – 10 TL 

  • 13

    Civilization 6 – 65 TL 

  • 14

    Spintres – 17 TL 

  • 15

    Dead by Daylight – 16 TL 

  • 16

    FallOut 4 – 67 TL 

  • 17

    Assassin’s Creed Origins – 69 TL 

  • 18

    Squad – 35 TL 

  • 19

    Tom Clancy’s The Division – 38 TL 

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