Steam yaz indirimleri başladı (PUBG Steam'da ilk defa indirime girdi)
ntv.com.tr
Dünyanın en büyük online oyun platformu olarak kabul gören Steam'in merakla beklenen indirimleri için geri sayım başladı? Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar indirime girecek? İşte Steam yaz indirimleri hakkında bilmeniz gereken her şey...
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PUBG, çıktığından beri ilk defa indirime girdi. 5 Temmuz tarihine kadar devam etmesi beklenen indirim kapsamında Steam üzerinden PUBG'yi satın almak isteyenler artık yüzde 33 indirimle oyunu 69 TL yerine 46 TL'ye alabiliyor.
5 Temmuz'a kadar sürecek olan indirimin ikinci gününde ise bizleri yaz indirimleri bekliyor olacak.
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STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?Steam'in 2018 yaz indirimleri ne zaman başlayacak? Sorusu sonunda yanıt buldu. Steam'in merakla beklenen ve yüzlerce oyunun indirime girdiği yaz indirimlerini tarihi sızdırıldı.
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3Sızıntıya göre, platformdaki en büyük indirim etkinliklerinden biri olan Steam Summer Sale (Steam Yaz İndirimi) 21 Haziran itibariyle başladı.
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4Steam'in 2017 Yaz indirimi, 22 Haziran - 5 Temmuz arasında yapılmış, yani 13 gün sürmüştü. Platofmun yine benzer bir satış politikası izlemesi halinde 2018 Steam yaz İndirimi 4 Temmuz'a kadar sürecek.
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5Yaklaşık 2 hafta sürecek olan indirim kapsamında yeni çıkan oyunlarda yüzde 10 ila 35 indirim uygulanıyor.
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6Ancak indirim kapsamında fiyatı düşecek oyunların hangileri olacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.