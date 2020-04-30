Su altında yaşayan ilk dinozor türü keşfedildi

SU ALTININ DA EN İYİ YIRTICILARI OLDULAR

Yeni keşfedilen spinosaurus aegyptiacus kuyruğu, onun su yaşam tarzına iyi adapte olduğunu göstermektedir. Ana omurlardaki 50 santimetre uzunluğunda dikmeler, kuyruğu kürek benzeri bir yapıya dönüştürüyor. Kuyruğunun yanı sıra, bu dinozorun burun deliklerinin yüksek pozisyonu, ağır kemikleir, kısa bacakları ve kürek gibi ayakları, onun karada değil suda harcanan bir yaşamı işaret ediyor.

Leicester Üniversitesi Pelebiyoloji Uzmanı Profesör Martill, “Sadece dinozorlar toprağa hükmetmek ve uçmakl kalmadılar, suyun da en iyi yırtıcıları oldular” ifadelerini kullandı.