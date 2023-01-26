Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı

İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan Lazzarini Design Studio, Plectrum adlı yeni süperyat konseptini meraklıları ile buluşturdu.
Ekstra hafif olmasını sağlayan kuru karbon liflerinden üretilen Plectrum, dalgaların üzerinde yükselebilmesi ve saatte 75 deniz miline (140 km) hızla suda süzülebilmesi için bir folyo sistemi kullanıyor.
Plektrum ayrıca, her biri 5 bin beygir gücündeki hidrojenle çalışan üç motoru sayesinde su yüzeyinin üzerine çıkabiliyor.
Yatın tasarımcısı Pierpaolo Lazzarini, esnek tasarımın "geleneksel benzer büyüklükteki gemilerden çok daha hızlı deniz yolculuğuna izin verecek farklı bir süperyat konfigürasyonu" ile sonuçlandığını açıkladı.
Bununla birlikte dört katlı yatta, yüzme havuzu, helikopter hangarı, arka garaj ve helikopter pisti ile birlikte altı misafir kamarası bulunuyor.
Plectrum’un piyasaya çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Lazzarini, "Plectrum, talep üzerine 80 milyon ((yaklaşık 1 milyar 640 milyon lira) euroluk bir bütçeyle inşa edilebilecek bir konsept" ifadelerini kullanarak, süperyata sahip olmak isteyen kişilerin firma ile iletişim kurmasını istedi.