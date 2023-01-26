Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı

İtalya merkezli Lazzarini Design Studio, su üzerinden uçabilen 74 metre uzunluğundaki son lüks yat konseptini tanıttı. 80 milyon euroya (yaklaşık 1 milyar 640 milyon lira) satışa sunulacak olan Plectrum adı verilen yat kuru karbon liflerinden yapıldığı için su üzerinde çok hızlı hareket edebiliyor.

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 1

İtalya’nın başkenti Roma’da yer alan Lazzarini Design Studio, Plectrum adlı yeni süperyat konseptini meraklıları ile buluşturdu. 

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 2

SAATTE 140 KM HIZ YAPABİLECEK

Ekstra hafif olmasını sağlayan kuru karbon liflerinden üretilen Plectrum, dalgaların üzerinde yükselebilmesi ve saatte 75 deniz miline (140 km) hızla suda süzülebilmesi için bir folyo sistemi kullanıyor.

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 3

Plektrum ayrıca, her biri 5 bin beygir gücündeki hidrojenle çalışan üç motoru sayesinde su yüzeyinin üzerine çıkabiliyor.

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 4

Yatın tasarımcısı Pierpaolo Lazzarini, esnek tasarımın "geleneksel benzer büyüklükteki gemilerden çok daha hızlı deniz yolculuğuna izin verecek farklı bir süperyat konfigürasyonu" ile sonuçlandığını açıkladı.

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 5

6 MİSAFİR KAMARASI VAR

Bununla birlikte dört katlı yatta, yüzme havuzu, helikopter hangarı, arka garaj ve helikopter pisti ile birlikte altı misafir kamarası bulunuyor.

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 6

Plectrum’un piyasaya çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Su üzerinde adeta uçabiliyor: 1 milyar 640 milyon liralık süperyat tanıtıldı - 7

Lazzarini, "Plectrum, talep üzerine 80 milyon ((yaklaşık 1 milyar 640 milyon lira) euroluk bir bütçeyle inşa edilebilecek bir konsept" ifadelerini kullanarak, süperyata sahip olmak isteyen kişilerin firma ile iletişim kurmasını istedi.

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