Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı

Manta5 CEO'su Mark Robotham, “Tekneye veya dubaya göre gerçekten çok daha çevreci bir alternatif. Hydrofoiler SL3’yi kullanmaya başlarken düşmek ve ıslanmak eğlencenin bir parçası. Sürücülerin acemiliğini üzerlerinden atması bir saatten daha az sürüyor. Bundan sonra herkes rutinine taze ve tuzlu su ekleyebilir” diye konuştu.