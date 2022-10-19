Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı

Yeni Zelandalı bir şirket, suda saatte 20 km hızla sürülebilen ve yaklaşık 9 bin dolara (yaklaşık 167 bin lira) satılan yeni bir elektrikli bisiklet türü tanıttı. Ayrıca; denizde, derede, nehirde veya herhangi bir su birikintisi üzerinde kullanılabilen aracın karbon ayak izinin teknelere ve jetskilere göre çok daha düşük olduğu belirtildi.

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 1

Hydrofoiler SL3 adı verilen araç, 2017 yılında dünyanın ilk hidrofoil bisikleti Hydrofoiler XE-1’i üreten  Manta5 şirketi tarafından tasarlandı.

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 2

“Yarım bisiklet, yarım uçak” olarak tanımlanan Hydrofoiler SL3, sürücünün pedal çevirmesi ile arkadaki bir pervanenin dönmesini sağlıyor.

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 3

Bu durum ise taşıtın hız kazanmasına yardımcı oluyor ayrıca bisikletin elektrikle çalışan bir motoru da bulunuyor. Bisiklet yeterince hıza ulaştıktan sonra ise Hydrofoiler SL3’ün ön ve arka tarafındaki hidrofil 'kanatları' onun yükselmesine ve su yüzeyinde gitmesini sağlıyor.

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 4

KULLANMAYI ÖĞRENMEK 40 DAKİKA SÜRÜYOR

Manta5 tarafından yapılan açıklamada, Hydrofoiler SL3’ün jet ski gibi motorlu deniz taşıtlarına göre daha çevre dostu bir alternatif olduğu belirtildi. Ayrıca, su üzerinde kullanılan bisikleti kullanmayı öğrenmenin yalnızca 40 dakika sürdüğü aktarıldı. 

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 5

Manta5 CEO'su Mark Robotham, “Tekneye veya dubaya göre gerçekten çok daha çevreci bir alternatif. Hydrofoiler SL3’yi  kullanmaya başlarken düşmek ve ıslanmak eğlencenin bir parçası. Sürücülerin acemiliğini üzerlerinden atması bir saatten daha az sürüyor. Bundan sonra herkes rutinine taze ve tuzlu su ekleyebilir” diye konuştu.

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 6

Manta5, Hydrofoiler SL3’’nin karbon fiber ve uçak sınıfı alüminyumdan yapıldığını ve bunun da onu römork olmadan suda yüzmesini sağlayabilecek kadar hafif kıldığını açıkladı.  

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 7

BOYUTLARI NE KADAR?

Bununla birlikte, aracın 2,2 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,4 metre yüksekliğinde olduğu ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.  

Su üzerinde yolculuk imkanı sağlayan 167 bin liralık elektrikli bisiklet tanıtıldı - 8

Öte yandan, şirket tarafından SL3, SL3+ ve SL3 Pro adlı üç modeli bulunan bisikletin saatte ulaşabileceği en yüksek hızın 20 km olduğu bildirildi. 

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