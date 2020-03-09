Süper Ay için geri sayım (Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi?)

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bu akşam bir kez daha gerçekleşecek. Peki Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi?

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ntv.com.tr 09.03.2020 - 11:32

Gezegenimiz Dünya'nın tek uydusu Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği “Süper Ay” için geri sayım başladı.

2020'nin ikinci Süper Ay'ı 9 Mart'ta gözlemlenebilecek. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gözlenebilecek.

Uzmanlar bu akşam yaşanacak Süper Ay'ın Türkiye'den de gözlemlnebileceğini belirtiyor.

SÜPER AY NEDİR? Ay, elips şeklinde bir yörüngede hareket ettiğinden Dünya'ya yılda en az bir kez en yakın noktaya ulaşıyor.

Bu geceyi özel yapan ise bu yakınlığın dolunaya denk geliyor olması. Süper Ay sırasında ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 12-14 daha büyük görünüyor.

SÜPER AY NASIL İZLENİR? Şehirden uzak, ışığın az olduğu bölgelerde bir ekipmana ihtiyaç duymadan "Süper Ay" olayını çıplak gözle canlı olarak izleyebilirsiniz.

Süper Ay, her zamankinden daha parlak ve büyük olacağı için bir fotoğraf makinesi, teleskop veya kameraya ihtiyaç duymadan doğrudan çıplak gözle takip edilebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda bu muhteşem gökyüzü olayından objektiflere bu kareler yansımıştı...