Süper Ay Türkiye'den böyle gözlendi
Anadolu Ajansı
Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'den de gözlenebiliyor.
-
1Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösteriyor.
-
2
İSTANBULAy'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi.
-
3İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler...
-
4
DOĞRU ZAMANI BEKLEYİNBinlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Süper Ay'ı fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım.
-
5
DOĞRU BÖLGEYİ SEÇİNSüper Ay'dan güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.
-
6İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
-
7
ANKARANerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
-
8
İSTANBUL
-
9
İSTANBUL
-
10
ANKARA
-
11
ANKARA
-
12
ANKARA
-
13
ANKARA
-
14
ANKARA
-
15
TRABZON
-
16
TRABZON
-
17
VAN"Süper Ay" Van'dan böyle gözlendi.
-
18
VAN
-
19
VAN
-
20
ANKARA
-
21
ANKARA
-
22
ANKARA
-
23
ANKARA
-
24
ANKARA
-
25
İSTANBUL
-
26
İSTANBUL
-
27
VAN
-
28
VAN
-
29
VAN
-
30
İZMİR
-
31
SAMSUN