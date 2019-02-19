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Süper Ay Türkiye'den böyle gözlendi

Anadolu Ajansı

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'den de gözlenebiliyor.

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    Dolunay her zamankinden yaklaşık yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" gökyüzünde kendini gösteriyor.
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    İSTANBUL

    İSTANBUL
    Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Ankara'dan da gözlendi.
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    İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler...
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    DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN

    DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN
    Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Süper Ay'ı fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım.
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    DOĞRU BÖLGEYİ SEÇİN

    DOĞRU BÖLGEYİ SEÇİN
    Süper Ay'dan güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.
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    İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.
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    ANKARA

    ANKARA
    Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.
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    İSTANBUL

    İSTANBUL
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    İSTANBUL

    İSTANBUL
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    TRABZON

    TRABZON
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    TRABZON

    TRABZON
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    VAN

    VAN
    "Süper Ay" Van'dan böyle gözlendi.
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    VAN

    VAN
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    VAN

    VAN
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    ANKARA

    ANKARA
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    İSTANBUL

    İSTANBUL
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    İSTANBUL

    İSTANBUL
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    VAN

    VAN
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    VAN

    VAN
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    VAN

    VAN
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    İZMİR

    İZMİR
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    SAMSUN

    SAMSUN
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