Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı

ntv.com.tr 12.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 17:44
ABD’nin Dallas eyaletinde faaliyet gösteren, Heritage Auctions adlı müzayede evi 1996 yapımı bir Super Mario 64 oyunun kopyasını 1,56 milyon dolara sattığını duyurdu. Böylelikle tek bir video oyunu için ödenen en yüksek fiyat rekoru kırılmış oldu.
Müzayede evi alıcının kimliğini açıklamadı.
Bununla birlikte Heritage Auctions, tarafından yapılan açıklamada, Super Mario 64'ün Nintendo 64 konolunun lansman oyunu olduğu ve Mario karakterini 3 boyutlu olarak kullanan ilk oyun olduğu belirtildi.
Satış, Nintendo'nun “The Legend of Zelda” (Zelda Efsanesi) geçen Cuma günü açık artırmada 870 bin dolara (yaklaşık 7,5 milyon Türk lirası) satılan açılmamış bir kopyasını takip ediyor.
Heritage Auctions’ın video oyun uzmanı Valerie McLeckie, müzayede evinin, Zelda oyununun geçmiş rekorunu kırmasından iki gün sonra bir oyunun 1 milyon dolardan fazla satıldığını görünce şoke olduğunu söyledi.
Müzayede evi, ayrıca Nisan ayında, 1986'da satın alınan ve bir çekmecede unutulan Nintendo'nun Super Mario Bros. oyununun açılmamış bir kopyasını 660 bin dolara (yaklaşık 5,7 milyon Türk lirası) satmıştı.
Öte yandan, video oyunu koleksiyonerleri için fiyatlar giderek yükseliyor ve bu durum, pazarın aşırı şişirilip şişirilmediğinin sorgulamasına neden oluyor. Bu hafta rekor kıran müzayedede farklı koleksiyon oyunları yüksek fiyatlara satıldı. Final Fantasy III ve Zelda: A Link To The Past’ın adlı oyunların birer kopyası da 96 bin dolardan (yaklaşık 830 bin Türk lirası) alıcı buldu.
Nintendo tarafından tasarlanan “Super Mario”, firmanın maskotu Mario'yu temel alan bir video oyunu serisi olarak geliştirildi. Nintendo'nun tüm önemli oyun konsolları ve el konsolları için en az bir Super Mario oyunu piyasaya sürüldü.
Super Mario oyunlarında ana karakter Mario'nun maceraları anlatılıyor. Oyunlar genellikle kurgusal Mushroom Kingdom'da (Mantar Krallığı) geçiyor ve oyuncu Mario karakterini canlandırılıyor.
Bununla birlikte, oyunlarda sıklıkla Mario'nun kardeşi Luigi ve Mario karakter ailesinin diğer üyeleri de yer alıyor. Serinin ilk oyunu olan Super Mario Bros., 1985'te Nintendo Entertainment System (NES) konsolu için çıkarıldı.