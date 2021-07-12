Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı

KOLEKSİYON OYUNLARININ FİYATI ARTIYOR

Müzayede evi, ayrıca Nisan ayında, 1986'da satın alınan ve bir çekmecede unutulan Nintendo'nun Super Mario Bros. oyununun açılmamış bir kopyasını 660 bin dolara (yaklaşık 5,7 milyon Türk lirası) satmıştı.

Öte yandan, video oyunu koleksiyonerleri için fiyatlar giderek yükseliyor ve bu durum, pazarın aşırı şişirilip şişirilmediğinin sorgulamasına neden oluyor. Bu hafta rekor kıran müzayedede farklı koleksiyon oyunları yüksek fiyatlara satıldı. Final Fantasy III ve Zelda: A Link To The Past’ın adlı oyunların birer kopyası da 96 bin dolardan (yaklaşık 830 bin Türk lirası) alıcı buldu.