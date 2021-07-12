Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı

Japonya merkezli Nintendo tarafından 1996 yılında piyasaya sürülen “Super Mario 64'” adlı bir oyunun açılmamış bir kopyası ABD’de düzenlenen açık artırmada 1,56 milyon dolara (yaklaşık 13,4 milyon Türk lirası) satılarak rekor kırdı. Böylelikle, Super Mario 64 dünyanın en değerli video oyunu oldu. Bununla birlikte, ilk kez 1985'te oyun dünyasına girişi yapan Super Mario, "dünyanın en çok satılan video oyunu serisi" unvanını elinde bulunduruyor.

ntv.com.tr 12.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 17:44

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 1

DÜNYANIN EN DEĞERLİ VİDEO OYUNU OLDU

ABD’nin Dallas eyaletinde faaliyet gösteren, Heritage Auctions adlı müzayede evi 1996 yapımı bir Super Mario 64 oyunun kopyasını 1,56 milyon dolara sattığını duyurdu. Böylelikle tek bir video oyunu için ödenen en yüksek fiyat rekoru kırılmış oldu.

Müzayede evi alıcının kimliğini açıklamadı.

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 2

MARIO KARAKTERİNİN 3 BOYUTLU OLARAK KULLANILDIĞI İLK OYUN

Bununla birlikte Heritage Auctions, tarafından yapılan açıklamada, Super Mario 64'ün Nintendo 64 konolunun lansman oyunu olduğu ve Mario karakterini 3 boyutlu olarak kullanan ilk oyun olduğu belirtildi.

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 3

ZELDA'NIN REKORUNU KIRDI

Satış, Nintendo'nun “The Legend of Zelda” (Zelda Efsanesi) geçen Cuma günü açık artırmada 870 bin dolara (yaklaşık 7,5 milyon Türk lirası) satılan açılmamış bir kopyasını takip ediyor. 

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 4

Heritage Auctions’ın video oyun uzmanı Valerie McLeckie, müzayede evinin, Zelda oyununun geçmiş rekorunu kırmasından iki gün sonra bir oyunun 1 milyon dolardan fazla satıldığını görünce şoke olduğunu söyledi.

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 5

KOLEKSİYON OYUNLARININ FİYATI ARTIYOR

Müzayede evi, ayrıca Nisan ayında, 1986'da satın alınan ve bir çekmecede unutulan Nintendo'nun Super Mario Bros. oyununun açılmamış bir kopyasını 660 bin dolara (yaklaşık 5,7 milyon Türk lirası) satmıştı.

Öte yandan, video oyunu koleksiyonerleri için fiyatlar giderek yükseliyor ve bu durum, pazarın aşırı şişirilip şişirilmediğinin sorgulamasına neden oluyor. Bu hafta rekor kıran müzayedede farklı koleksiyon oyunları yüksek fiyatlara satıldı. Final Fantasy III ve Zelda: A Link To The Past’ın adlı oyunların birer kopyası da 96 bin dolardan (yaklaşık 830 bin Türk lirası) alıcı buldu. 

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 6

SUPER MARIO HAKKINDA 

Nintendo tarafından tasarlanan “Super Mario”, firmanın maskotu Mario'yu temel alan bir video oyunu serisi olarak geliştirildi. Nintendo'nun tüm önemli oyun konsolları ve el konsolları için en az bir Super Mario oyunu piyasaya sürüldü.

Super Mario oyunlarında ana karakter Mario'nun maceraları anlatılıyor. Oyunlar genellikle kurgusal Mushroom Kingdom'da (Mantar Krallığı) geçiyor ve oyuncu Mario karakterini canlandırılıyor.

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 7

İLK OYUN 1985'TE ÇIKTI

Bununla birlikte, oyunlarda sıklıkla Mario'nun kardeşi Luigi ve Mario karakter ailesinin diğer üyeleri de yer alıyor.  Serinin ilk oyunu olan Super Mario Bros., 1985'te Nintendo Entertainment System (NES) konsolu için çıkarıldı.

Super Mario 64 rekor kırdı: 1996'da çıkan oyun 1,6 milyon dolara satıldı - 8

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN VİDEO OYUNU SERİSİ

Statista adlı web sitesinin verilerine göre, dünya çapında 1985’ten günümüze kadar Super Mario serisine ait az 330 milyon oyun satıldı. Super Mario, ayrıca "dünyanın en çok satılan video oyunu serisi" unvanını elinde bulunduruyor.

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