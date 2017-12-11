'Süper tayfun' uzaydan görüntülendi
ntv.com.tr
ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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Japonya 'Kategori 5' seviyesindeki 'süper tayfun'a hazırlanıyor. Japon ana adasına doğru ilerleyen tayfunun boyutları uzaydan çekilne kare ile net bir şekilde görülebiliyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.
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2ISS'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı.
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YÖRÜNGEDEKİ ASTRONOTTAN İSTANBUL PAYLAŞIMIUluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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4NASA astronotu Randy Bresnik Twitter üzerinden ‘’Günaydın İstanbul’’ mesajı ile birlikte İstanbul sabahının fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Astronot Randy Bresnik, daha önce uzay görevi sırasında Türkiye'nin üzerinden geçerken İstanbul'un gece görüntüsünü çekmiş ve takipçileri ile paylaşmıştı.
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6Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) her gün dünyanın farklı bir köşesinden kareler paylaştığı "günün fotoğrafı"nın konuğu geçtiğimiz aylarda İstanbul Boğazı olmuştu. NASA uzaydan çekilen İstanbul fotoğrafını takipçileri ile paylaşmıştı.
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GOOGLE'IN GÖZÜNDEN İSTANBUL'UN 32 YILLIK DEĞİŞİMİTeknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu 'timelapse' video özelliğine gelen güncelleme ile kullanıcılar artık dünyanın 1984 yılından bugüne kadar geçirdiği büyük değişimi izleyebiliyor.
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Bu özellik sayesinde İstanbul'un 32 yıllık değişimi de uydu görüntüleri ile ortaya çıktı. İşte İstanbul'un geçirdiği değişim...
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