Sürü bağışıklığı corona virüse karşı neden etkisiz? İşte bilimin cevabı

ntv.com.tr 31.03.2020 - 08:07
Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 750 binin üzerinde. Virüs nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi ise hayatını kaybetmiş durumda.
Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de ortaya atılan sürü bağışıklığı modeli ise İngiliz makamları tarafından dahi terk edilmişe benziyor. Zira uzmanlar sürü bağışıklığının iddia edildiği gibi salgına karşı bir koruyucu yöntem olmadığı görüşünde.
Gideon Meyerowitz-Katz, Science Alert için kaleme aldığı yazıda salgının günü gününe takip edilmesi gereken, öngörülemez yapısının olduğunun altını çiziyor.
Epidemiyolog Gideon Meyerowitz-Katz’a göre sürü bağışıklığı günümüz koşullarında korona virüs ile mücadelede bir opsiyon değil.
Zira Katz’a göre aşı olmadan toplum bağışıklığından bahsetmek bilimsel olarak mümkün değil.
Bilindiği üzere henüz corona virüs için çalışmalar sürse de bir aşı geliştirişmiş değil. Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Washington eyaletinde klinik ortamda ilk aşı denemeleri başlamıştı.