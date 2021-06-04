Sürücüsüz gezi teknesi tanıtıldı: Robot tekne

Sürücüsüz otomobiller, insansız araçlar her geçen gün yayılıyor.. Son olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hizmete girmesi planlanan robot gezi tekneleri tanıtıldı. Tüm deniz taşıtlarının internet üzerinden bağlantılı olması sayesinde kazalar ve istenmeyen olaylar da engellenebilecek..

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NTV Haber 04.06.2021 - 08:52

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da robot gezi tekneleri için geri sayım başladı.



Amsterdam Teknoloji Ensitütüsü ve ABD'nin MIT tarafından ortaklaşa geliştirilen robot tekneler bilimkurgu filmlerini aratmıyor.

Geliştiriciler, "Robot tekne kilometrelerce yarıçaplık bir alandaki her nesnenin yerine hakim. istenen yere en güvenli ve konforlu şekilde gitmek için tasarlanmış yapay zeka ile donatıldı" dedi.





Elektrik motorlarıyla donatılmış ve sessizce ilerleyen Robot gezi teknesi, özel kameralar ve alıcılara sahip. Bunun yanı sıra 5G bağlantısı ile çevredeki diğer araçlarla da bağlantı halinde.

Yolcuların tek yapması gerekense gezinin keyfini çıkarıp manzaraya odaklanmak



Hollandalı araştırmacılar sistemin Amsterdam'ın kalabalık su kanallarında bile sorunsuz çalıştığını söylüyor.

Araştırma ekibinin üyesi, "Akıllı sistemler sayesinde insan hatası ortadan kalkacak. 7/24 hizmet veren robot tekneler sayesinde insanlar diledikleri zaman geziye çıkabilecek" dedi.

Ülkedeki kanunlarsa henüz "tam otomatik teknelerin" kullanılmasına izin vermiyor. Ancak yeni gelişmeler ışığında robot gezi teknelerinin 2 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.

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