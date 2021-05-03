Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski

Suudi Arabistan'ın çöllerinde yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen mustatil adındaki yapıların 7 bin yıllık olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 200 bin kilometre karelik alana yayılan yapıların dini ritüellerde kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 11:10

Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 1
Suudi Arabistan'un kuzeybatı bölgesinde 7 bin yıllık geçmişe sahip bine yakın yapı bulunuyor. Bu tarih yapıları hem Mısır'daki piramitlerden hem İngiltere'deki Stonehenge'den daha eski.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 2
Yapılar şekilleri nedeniyle mustatil olarak adlandırılıyor. Mustatil, Arapça'da dikdörtgen anlamına geliyor.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 3
İlk olarak 1970'li yıllarda keşfedilmesine rağmen mustatiller arkeologların ilgisini pek çekmemişti. Batı Avustralya Üniversitesi'nden Hugh Thomas ve araştırma ekibi, mustatilleri yakından inceledi.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 4
Yapılan incelemeler sonucu mustatillerin sanılandan en az iki kat daha büyük bir alana yayıldığı ve 200 bin kilometre karelik bir bölgeyi kapladığı tespit edildi. Thomas, "Oraya gidene yapıların büyüklüğünü tam olarak idrak edemiyorsunuz" dedi.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 5
Mustatiller üst üste konulmuş kumtaşlarından yapılmış. Bu taşların bazılarının ağırlığı 500 kilograma kadar çıkıyor.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 6
Duvarların uzunluğu 20 metre ile 600 metre arasında değişse de yükseklikleri sadece 1.2 metre.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 7
Araştırmacılara göre bu yapısal özellikler mustatillerin çevirdikleri alanı izole atma amacıyla inşa edildiğine işaret ediyor.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 8
Thomas, "Bir şeyleri içerde tutmak için yapılmamışlar. Fakat alanı sınırlamaları bölgeyi izole ettiklerini açıkça gösteriyor" dedi.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 9
Bir mustatilde bulunan sığır boynuzu ve kafatasları alanın ritüellerde kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.
Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski - 10
Radyakarbon tarihleme yöntemine göre bulunan kemiklerin yaşı milattan önce 5300 ile 5000 yıllarına işaret ediyor. Bu da veriler tarihi Stonehenge'in yaklaşık 2 bin 500 yıl gerisine götürüyor.

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