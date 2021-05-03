Suudi Arabistan'daki 7 bin yıllık yapılar: Stonehenge'den daha eski

Suudi Arabistan'ın çöllerinde yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen mustatil adındaki yapıların 7 bin yıllık olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 200 bin kilometre karelik alana yayılan yapıların dini ritüellerde kullanılmış olabileceği düşünülüyor.

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ntv.com.tr 03.05.2021 - 11:10

Suudi Arabistan'un kuzeybatı bölgesinde 7 bin yıllık geçmişe sahip bine yakın yapı bulunuyor. Bu tarih yapıları hem Mısır'daki piramitlerden hem İngiltere'deki Stonehenge'den daha eski.

Yapılar şekilleri nedeniyle mustatil olarak adlandırılıyor. Mustatil, Arapça'da dikdörtgen anlamına geliyor.

İlk olarak 1970'li yıllarda keşfedilmesine rağmen mustatiller arkeologların ilgisini pek çekmemişti. Batı Avustralya Üniversitesi'nden Hugh Thomas ve araştırma ekibi, mustatilleri yakından inceledi.

Yapılan incelemeler sonucu mustatillerin sanılandan en az iki kat daha büyük bir alana yayıldığı ve 200 bin kilometre karelik bir bölgeyi kapladığı tespit edildi. Thomas, "Oraya gidene yapıların büyüklüğünü tam olarak idrak edemiyorsunuz" dedi.

Mustatiller üst üste konulmuş kumtaşlarından yapılmış. Bu taşların bazılarının ağırlığı 500 kilograma kadar çıkıyor.

Duvarların uzunluğu 20 metre ile 600 metre arasında değişse de yükseklikleri sadece 1.2 metre.

Araştırmacılara göre bu yapısal özellikler mustatillerin çevirdikleri alanı izole atma amacıyla inşa edildiğine işaret ediyor.

Thomas, "Bir şeyleri içerde tutmak için yapılmamışlar. Fakat alanı sınırlamaları bölgeyi izole ettiklerini açıkça gösteriyor" dedi.

Bir mustatilde bulunan sığır boynuzu ve kafatasları alanın ritüellerde kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

Radyakarbon tarihleme yöntemine göre bulunan kemiklerin yaşı milattan önce 5300 ile 5000 yıllarına işaret ediyor. Bu da veriler tarihi Stonehenge'in yaklaşık 2 bin 500 yıl gerisine götürüyor.