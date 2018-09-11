Taksiler Lonra'dan Paris'e uçacak
Uçan taksiler dört yıl içinde Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’dan Paris’e uçacak.
-
1
Vertical Aerospace adlı start-up firması Birleşik Krallık’ta ilk kez, bir piste gerek duymadan dikey kalkış yapabilen bir elektrikli uçan araç için üretim ve test iznini aldı.
-
2Şirket, dört yıl içinde, Birleşik Krallık ile Fransa arasında ilk uçan taksi hizmetini vermeye hazırlanıyor.
-
3The Times'ın haberine göre, dört pervaneli olan dört kişilik elektrikli drone, saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşırken, 150 kilometre menzile sahip olacak.
-
4
Bu yeni teknolojinin havalimanlarındaki yükü azaltarak, hava taşımacılığı sektörü kullanımını kolaylaştıracağı da öngörülüyor.