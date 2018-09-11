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Taksiler Lonra'dan Paris'e uçacak

Uçan taksiler dört yıl içinde Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’dan Paris’e uçacak.

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    Vertical Aerospace adlı start-up firması Birleşik Krallık’ta ilk kez, bir piste gerek duymadan dikey kalkış yapabilen bir elektrikli uçan araç için üretim ve test iznini aldı. 

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    Şirket, dört yıl içinde, Birleşik Krallık ile Fransa arasında ilk uçan taksi hizmetini vermeye hazırlanıyor.
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    The Times'ın haberine göre, dört pervaneli olan dört kişilik elektrikli drone, saatte yaklaşık 300 kilometre hıza ulaşırken, 150 kilometre menzile sahip olacak.
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    Bu yeni teknolojinin havalimanlarındaki yükü azaltarak, hava taşımacılığı sektörü kullanımını kolaylaştıracağı da öngörülüyor. 

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