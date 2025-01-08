Tam 20 bin yıl önce yapılmış: Bilinen en eski üç boyutlu harita keşfedildi

Yakın zamanda Arkeologlar Segognole 3'ün eğimli duvarında bir üçgenin her iki yanında kumtaşına oyulmuş iki oyma at buldular.

Üçgeni oluşturmak için oyulmuş oluklar leğen kemiğine benzemektedir ve tam ortasından geçen bir kanala taşımaktadır.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra tekrarlanan şekil veya desenlerin olmaması, bunun yerel arazinin üç boyutlu bir haritası olduğunu düşündürüyor.

Mağaranın üst galerisindeki teras çevredeki vadinin platosunu, ortasından geçen oluklar ise Ecole Nehri ve çeşitli kollarını temsil ediyor olabilir.