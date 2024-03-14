Tam Güneş tutulması yaklaşıyor: Hayvanlar nasıl tepki verecek?
Bu yıl nisan ayında uzun zamandır gerçekleşmeyen tam Güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması sırasında hayvanların verdiği ilginç tepkiler ve bunların nedenleri yıllardır gizemini koruyor. Hayvanlar neden tutulmaya tepki veriyor? Geçmişteki tutumalara hayvanlar nasıl tepki verdi?
NASA'ya göre, Güneş tutulması sırasında hayvanların tuhaf davrandığına dair raporlar yüzlerce yıl öncesine dayanıyor.
Buna rağmen sıra dışı davranışların nedenleri ve etkileri tam olarak anlaşılmış değil.