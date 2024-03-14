Tam Güneş tutulması yaklaşıyor: Hayvanlar nasıl tepki verecek?

NİSAN AYINDA YENİ GÖZLEMLER

Dört nala koşma davranışının tekrar meydana gelip gelmeyeceğini görmek için bu nisan ayında araştırmacılar tekrar zürafalar üzerinde gözlem yapacak.

Araştırma ekibinin inceleyeceği diğer hayvanlar arasında sürüngenler (özellikle daha aktif ve hızlı hale gelip gelmeyeceğini görmek için kaplumbağalar) ve ayrıca stres altındayken cinsel aktiflikleri artan bonobolar gibi primatlar yer alıyor.