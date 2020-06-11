Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi

Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 12:12
Pipistrel Aircraft'ın ürettiği "Velis Electro" isimli uçak sertifika alan ilk tamamen elektrikli uçak modeli oldu.
Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) yapılan açıklamada, tamamen elektrikli uçak kategorisinde dünya çapında ilk sertifikanın da Velis Electro'ya verildiği belirtildi.
Sertifikanın, çevresel olarak sürdürülebilir havacılık arayışında önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, Velis Electro'nun 2 kişilik olduğu ve pilot eğitimi için tasarlandığı bildirildi.
Açıklamada, sertifikasyonun 3 yıldan kısa bir sürede tamamlandığı aktarıldı.