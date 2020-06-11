Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi

Slovenya merkezli Pipistrel Aircraft'ın ürettiği "Velis Electro" isimli uçağın, Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) sertifika alan dünyada tamamen elektrikli ilk uçak olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı 11.06.2020 - 12:12

Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi - 1

Pipistrel Aircraft'ın ürettiği "Velis Electro" isimli uçak sertifika alan ilk tamamen elektrikli uçak modeli oldu.

Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi - 2

Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı'ndan (EASA) yapılan açıklamada, tamamen elektrikli uçak kategorisinde dünya çapında ilk sertifikanın da Velis Electro'ya verildiği belirtildi.

Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi - 3

Sertifikanın, çevresel olarak sürdürülebilir havacılık arayışında önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, Velis Electro'nun 2 kişilik olduğu ve pilot eğitimi için tasarlandığı bildirildi.

Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi - 4

Açıklamada, sertifikasyonun 3 yıldan kısa bir sürede tamamlandığı aktarıldı.

Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi - 5
Velis Electro'nun, 76 beygir gücünde bir elektrik motor ile çalıştığı ve seyir hızının saatte 170 kilometre olduğu bildirildi.
Tamamen elektrikli ilk uçağa sertifika verildi - 6
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER