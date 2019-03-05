Tarih verildi: Otomobillere hız sınırı geliyor
ntv.com.tr
Volvo yeni otomobillerin hız sınırının 180 kilometre / saat olacağını açıkladı ve bu projenin hayata geçeceği tarihi açıkladı.
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İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, bütün otomobillerde hız sınırını düşürme kararı aldı ve konu ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.
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Şirketten yapılan açıklamada, yeni otomobil modellerinde maksimum hız sınırının 180 km/saat ile sınırlandırılacağı bilgisinin altı çizildi.
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Aynı açıklamada bu projenin hayata geçeceği tarih ise 2021 olarak lanse edildi.
Şirket bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak.
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Volvo'nun '2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan söz konusu kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak olarak özetlendi.
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Ancak bu proje Volvo'nun üzerinde yoğun mesai harcadığı tek konu değil
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VOLVO’DAN OTURMA ODASI GİBİ SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL
Volvo, ‘Volvo 360c’ isimli yeni otomobil konseptini geçtiğimiz dönemde görücüye çıkamıştı.
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Tamamen otonom olan model iç dizaynı ile dikkat çekiyor.
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Sürücüye gerek olmadığı için sürücü koltuğunun da bulunmadığı model, sizin için ister bir yatak odasına, isterseniz bir oturma odasına ev sahipliği yapabiliyor.
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Elektrikli motordan güç alan 360c’nin dış tasarımı oldukça fütüristtik çizgilere sahip.
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Modelin teknik bileşenleri ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.
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11Söz konusu modelin ne zaman üretime geçeceği ve satışa sunulacağına dair bilgiler de volvo tarafından hala açıklanmış değil.