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Tarih verildi: Otomobillere hız sınırı geliyor

ntv.com.tr

Volvo yeni otomobillerin hız sınırının 180 kilometre / saat olacağını açıkladı ve bu projenin hayata geçeceği tarihi açıkladı.

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    İsveç merkezli otomotiv devi Volvo, bütün otomobillerde hız sınırını düşürme kararı aldı ve konu ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. 

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    Şirketten yapılan açıklamada, yeni otomobil modellerinde maksimum hız sınırının 180 km/saat ile sınırlandırılacağı bilgisinin altı çizildi. 

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    Aynı açıklamada bu projenin hayata geçeceği tarih ise 2021 olarak lanse edildi.

    Şirket bunun için hız kontrol ve sanal çevreleme teknolojisini kullanacak. 

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    Volvo'nun '2020 Vizyon'u çerçevesinde alınan söz konusu kararın amacı, trafikte yaralanma ve ölümleri azaltmak olarak özetlendi. 

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    Ancak bu proje Volvo'nun üzerinde yoğun mesai harcadığı tek konu değil 

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    VOLVO’DAN OTURMA ODASI GİBİ SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL

    VOLVO’DAN OTURMA ODASI GİBİ SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİL

    Volvo, ‘Volvo 360c’ isimli yeni otomobil konseptini geçtiğimiz dönemde görücüye çıkamıştı.

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    Tamamen otonom olan model iç dizaynı ile dikkat çekiyor. 

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    Sürücüye gerek olmadığı için sürücü koltuğunun da bulunmadığı model, sizin için ister bir yatak odasına, isterseniz bir oturma odasına ev sahipliği yapabiliyor. 

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    Elektrikli motordan güç alan 360c’nin dış tasarımı oldukça fütüristtik çizgilere sahip. 

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    Modelin teknik bileşenleri ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. 

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    Söz konusu modelin ne zaman üretime geçeceği ve satışa sunulacağına dair bilgiler de volvo tarafından hala açıklanmış değil.
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