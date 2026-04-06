Tarihte dünyadan en uzağa giden insanlar. Artemis 2 hedefine ulaştı
06.04.2026 21:21
Son Güncelleme: 06.04.2026 21:38
NTV - Haber Merkezi
Artemis 2 görevinde bulunan 4 astronot, dünyadan yaklaşık 406 bin 77 kilometre uzaklığa erişerek Apolllo 13'ün rekorunu kırdı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Artemis 2 görevinde yer alan dört astronot, Ay’ın yerçekimi etki alanına girdi.
Dünyadan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklığa erişen mürettebat, insanlı uzay uçuşları rekorunu kırdı.
Böylece Apollo 13'ün yarım asırlık rekoru geride kaldı. Apollo 13'ün rekoru 400 bin 171'di.
AYIN KARANLIK YÜZÜNDEN GEÇECEKLER
Mürettebat, Ay’ın uzak yüzü etrafında dolanacak ve yüzeyden yaklaşık 6 bin 400 kilometre yükseklikten gözlem yapacak.
Bu kilometre taşı, yaklaşık 10 gün sürecek Artemis II görevinin en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Artemis II, NASA’nın Artemis programı kapsamında gerçekleştirilen ilk mürettebatlı test uçuşu olma özelliğini taşıyor.
Ay geçişi sırasında mürettebat, Ay’ın Dünya ile NASA’nın Derin Uzay Ağı arasına girmesi nedeniyle kısa süreli iletişim kesintileri yaşayacak ve karanlığa girecek.
Yaklaşık altı saat sürecek bu geçiş boyunca astronotlar, Orion kapsülünün penceresinden profesyonel kameralarla Ay’ın detaylı görüntülerini çekecek.
Ayrıca mürettebat, Dünya’nın Ay ufkunda batıp yeniden doğduğu nadir bir anı görüntüleme fırsatı da bulacak. Bu olay, Dünya’dan görülen “ay doğumu” manzarasının uzaydaki bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
AY'A AYAK BASAN ASTRONOTTAN MESAJ
Ay'a ayak basmış astronotlardan Charles Duke, 5 Nisan'da ekibi uyandırma mesajını veren isim oldu. Duke, “Ay'da, ailemin fotoğrafı var. Umarım bu fotoğraf, Amerika'da ve tüm dünyada sizi desteklediğimizi hatırlatır. Apollo mirasımızı Artemis ile geliştirdiğiniz için size ve yerdeki tüm ekibe teşekkür ederim,” diye konuştu.
Artemis 2, Ay'ın çevresinden dolanma misyonunun TSİ 04.20'de sonra ermesiyle Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna başlayacak.
ARTEMİS PROGRAMI: MARS YOLUNDA İLK ADIM
Milyarlarca dolarlık Artemis programı, Çin’den önce 2028’e kadar astronotları yeniden Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor. Program kapsamında kurulacak Ay üssünün, gelecekte Mars’a yapılacak görevler için bir test sahası olması planlanıyor.