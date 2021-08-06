Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor

Modern tarımda kullanılan ilaçlar birçok kimyasal maddeyi barındırıyor. Bu pestisitlerin başta arılar olmak üzere doğada birçok çok canlıya zarar verdiği biliniyor. Taşıdıkları polenler nedeniyle doğadaki dengenin önemli unsurları olan arıların söz konusu kimyasallardan tahmin edilenden daha fazla etkilendiği öne sürüldü.

ntv.com.tr 06.08.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 06.08.2021 - 10:21

Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 1
Arılar tarım yaşamının merkezinde bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar arı kolonilerinin günden güne azaldığını ortaya koyuyor.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 2
Verimlilik odaklı modern tarımda kullanılan kimyasal yüklü tarım ilaçları doğanın dengesini bozuyor.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 3
Arılar da bu bozulmadan payını alıyor. Birçok araştırma pestisitlerin arı popülasyonunu negatif olarak etkilediğini ortaya koymuştu.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 4
Ancak yapılan yeni bir araştırma durumun vehametinin sanılandan kötü olduğu sonucuna ulaştı.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 5
Çalışmada arı ölümlerinin tahmin edilenin iki katı olduğu tespit edildi. Yeni çalışma daha önce yapılmış 90 akademik araştırmanın sonuçlarını inceledi.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 6
Kullanılan kimyasalların arılarda anlık ölümlere sebep olduğu biliniyordu. Yeni çalışma farklı tarım ilaçları nedeniyle doğada birçok kimyasalın birleştiğini ve daha fazla ölüme neden olduğunu öne sürüyor.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 7
Araştırmanın yürütücüsü Dr. Harry Siviter, "Çok sayıda kimyasala maruz kalmak istisnadan ziyade bir norm" dedi.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 8
2016 yılında Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, "Bal arısı kolonisi pestisite maruz kaldığında popülasyonun yüzde 10'unu kaybediyor. Eğer bir başka kimyasala daha maruz kalırsa bir yüzde 10 daha ölüyor. Bunlar birleştiğinde yüzde 20'lik bir kayıp oluşuyor" sonucuna ulaşmıştı.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 9
Ancak Dr. Siviter'a göre sinerjistik etki nedeniyle kayıplar yüzde 30 yüzde 40 seviyesinde oluyor.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 10
Sinerjistik etki kimyasal maddelerin ve süreçlerin öngörülemeyen sonuçlar oluşturması ve etkileşime girerek daha güçlü veya bütünüyle farklı bir etki göstermesi anlamına geliyor.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 11
Dr. Harry Siviter, "Etkileşimlere baktığımızda tam da böyle bir sonuç gördük" şeklinde konuştu.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 12

ARILAR DİRENÇ GELİŞTİRİYOR 

Öte yandan yayımlanan bir başka çalışmada pestisitlere maruz kalan arıların zamanla daha dirençli hale geldiği sonucuna ulaştı.
Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor - 13
40 yılık bir çalışma veri setine göre arılar dışarıldan kimyasal bir destek almadan hastalıklı larvalara karşı evriliyor.

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