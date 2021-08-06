Tarım ilaçları tahmin edilenden fazla arı öldürüyor

Modern tarımda kullanılan ilaçlar birçok kimyasal maddeyi barındırıyor. Bu pestisitlerin başta arılar olmak üzere doğada birçok çok canlıya zarar verdiği biliniyor. Taşıdıkları polenler nedeniyle doğadaki dengenin önemli unsurları olan arıların söz konusu kimyasallardan tahmin edilenden daha fazla etkilendiği öne sürüldü.

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ntv.com.tr 06.08.2021 - 10:14

Arılar tarım yaşamının merkezinde bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar arı kolonilerinin günden güne azaldığını ortaya koyuyor.

Verimlilik odaklı modern tarımda kullanılan kimyasal yüklü tarım ilaçları doğanın dengesini bozuyor.

Arılar da bu bozulmadan payını alıyor. Birçok araştırma pestisitlerin arı popülasyonunu negatif olarak etkilediğini ortaya koymuştu.

Ancak yapılan yeni bir araştırma durumun vehametinin sanılandan kötü olduğu sonucuna ulaştı.

Çalışmada arı ölümlerinin tahmin edilenin iki katı olduğu tespit edildi. Yeni çalışma daha önce yapılmış 90 akademik araştırmanın sonuçlarını inceledi.

Kullanılan kimyasalların arılarda anlık ölümlere sebep olduğu biliniyordu. Yeni çalışma farklı tarım ilaçları nedeniyle doğada birçok kimyasalın birleştiğini ve daha fazla ölüme neden olduğunu öne sürüyor.

Araştırmanın yürütücüsü Dr. Harry Siviter, "Çok sayıda kimyasala maruz kalmak istisnadan ziyade bir norm" dedi.

2016 yılında Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, "Bal arısı kolonisi pestisite maruz kaldığında popülasyonun yüzde 10'unu kaybediyor. Eğer bir başka kimyasala daha maruz kalırsa bir yüzde 10 daha ölüyor. Bunlar birleştiğinde yüzde 20'lik bir kayıp oluşuyor" sonucuna ulaşmıştı.

Ancak Dr. Siviter'a göre sinerjistik etki nedeniyle kayıplar yüzde 30 yüzde 40 seviyesinde oluyor.

Sinerjistik etki kimyasal maddelerin ve süreçlerin öngörülemeyen sonuçlar oluşturması ve etkileşime girerek daha güçlü veya bütünüyle farklı bir etki göstermesi anlamına geliyor.

Dr. Harry Siviter, "Etkileşimlere baktığımızda tam da böyle bir sonuç gördük" şeklinde konuştu.

ARILAR DİRENÇ GELİŞTİRİYOR Öte yandan yayımlanan bir başka çalışmada pestisitlere maruz kalan arıların zamanla daha dirençli hale geldiği sonucuna ulaştı.

40 yılık bir çalışma veri setine göre arılar dışarıldan kimyasal bir destek almadan hastalıklı larvalara karşı evriliyor.