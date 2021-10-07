da teknolojisi yaygınlaşıyor

Drone teknolojisi tarım alanlarında giderek yaygınlaşıyor. Dronelar en çok tarımsal alanların ilaçlanmasında kullanılıyor. Bir 10 dakikada 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor. Bu hem zamandan hem ilaçtan tasarruf anlamına geliyor. Öte yandan cihazların fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Haberler - İHA 07.10.2021 - 10:10

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 1

Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşıyor.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 2
ve Hayvancılık Fuarı’nda tanıtımı yapılan ler, teknoloji ile tarım yapmak isteyen çiftçilerin ilgisini çekiyor.
Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 3

10 litre ile 30 litreye kadar ilaç alabilen ler, zamandan tasarruf etmek ve ilaç tasarrufu yapmak isteyen çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

20 litre ilaç alan bir 10 dakika gibi kısa bir zamanda 20 dekar araziyi ilaçlıyor.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 4

Firma yetkilisi Berkay Dağlı, baba mesleği olan çiftçiliği devam ettirdiklerini ifade ederek, “da teknolojiye yönelik hareket etmek için, tarım larının distribütörlüğünü aldık ve Türkiye’ye getirdik. Yaklaşık 2 yıldır kendi arazilerimizde kullanıyoruz. Bu cihazlar yüzde 30’a yakın ilaç tasarrufu sağlıyor" dedi.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 5
Arazide tekerlek izi kayıplarını da kaldırmış olduklarını belirten Dağlı, "20 litre ilaç alan bir , 10 dakikada 20 dekar arazinin ilaçlamasını yapıyor. Çiftçi bunu traktör ile yaparken bir ilaçlama aracının 800 litre ilaçla atabildiği azamî yer 40 dekar" diye konuştu.
Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 6

Dağlı, "Zaman tasarrufundan söz edersek, 800 litrelik bir ilaç makinesinin dolum süresi 35 ile 40 dakika arasındadır. Çiftçi taral makinesini doldurmayı beklerken, yapabileceği 40 dekarlık ilaçlamayı bu o süre içinde yapabiliyor" şeklinde konuştu.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 7
Dağlı, "Traktörle ilaç atacağımız yere ile atarken, iş gücünden ve yakıttan da tasarruf etmiş oluyoruz. Tarlada ilaç atacak traktöre ilaç taşımak için ayrıca bir araca ihtiyaç duyuluyordu, ama sayesinde bu da ortadan kalmış oldu” dedi.
Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 8

Bu sezon Balıkesir ve çevre illerle beraber Trakya bölgesine satışlar yaptıklarını vurgulayan Dağlı, “İnsanlar memnun kalıyor. Satın alan kişiler dışarıya da hizmet sunabiliyor. Cihazların daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz.  Kullanan vatandaşlardan ricamız, rüzgarlı havalarda uçurmamaları"dedi.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 9

24-35 BİN DOLAR ARASINDA

Traktörler eski nesilde kaldı diyen Dağlı, "Yeni nesil otonom düzeni kullanmayan çiftçilerimiz ilaç atmakta zorlanıyor. Drone her işini kendi yapıyor. Çiftçimiz gölgede otururken ilaçlama yapabiliyor. Droneların fiyatı 24 bin ila 35 bin dolar arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 10
Tarımda drone teknolojisi yaygınlaşıyor - 11

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