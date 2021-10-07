Haberler - İHA 07.10.2021 - 10:10
Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan drone teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşıyor.
Firma yetkilisi Berkay Dağlı, baba mesleği olan çiftçiliği devam ettirdiklerini ifade ederek, “Tarımda teknolojiye yönelik hareket etmek için, tarım dronelarının distribütörlüğünü aldık ve Türkiye’ye getirdik. Yaklaşık 2 yıldır kendi arazilerimizde kullanıyoruz. Bu cihazlar yüzde 30’a yakın ilaç tasarrufu sağlıyor" dedi.
Dağlı, "Zaman tasarrufundan söz edersek, 800 litrelik bir ilaç makinesinin dolum süresi 35 ile 40 dakika arasındadır. Çiftçi taral makinesini doldurmayı beklerken, yapabileceği 40 dekarlık ilaçlamayı bu drone o süre içinde yapabiliyor" şeklinde konuştu.
Bu sezon Balıkesir ve çevre illerle beraber Trakya bölgesine satışlar yaptıklarını vurgulayan Dağlı, “İnsanlar memnun kalıyor. Satın alan kişiler dışarıya da hizmet sunabiliyor. Cihazların daha da yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Kullanan vatandaşlardan ricamız, rüzgarlı havalarda uçurmamaları"dedi.
Traktörler eski nesilde kaldı diyen Dağlı, "Yeni nesil otonom düzeni kullanmayan çiftçilerimiz ilaç atmakta zorlanıyor. Drone her işini kendi yapıyor. Çiftçimiz gölgede otururken ilaçlama yapabiliyor. Droneların fiyatı 24 bin ila 35 bin dolar arasında değişiyor" şeklinde konuştu.