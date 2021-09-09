TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde devam ediyor

Anadolu Ajansı 09.09.2021 - 08:05
ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen ve 12 Eylül'e kadar sürecek yarışlar kapsamında bugün 13 takım tarafından orta irtifa (10 bin fit) ve zorlu görev (Kademeli Roket) atışları yapıldı.
Atışları heyecanla izleyen Bakan Varank, gün boyu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, atış alanına kurulan stantları ziyaret etti ve geliştirilen roketlere ilişkin bilgi aldı.
Varank, öğrencileri azim ve başarıları dolayısıyla tebrik etti.
Havacılık, uzay ve teknoloji konularında toplumda farkındalık oluşturmak, bu alanlara ilgisi olan gençleri desteklemek, gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışlar, yüksek irtifa (20 bin fit) atışlarıyla devam edecek.