TEKNOFEST 2021 Roket Yarışları Tuz Gölü'nde devam ediyor

Atışları heyecanla izleyen Bakan Varank, gün boyu öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti, atış alanına kurulan stantları ziyaret etti ve geliştirilen roketlere ilişkin bilgi aldı.

Varank, öğrencileri azim ve başarıları dolayısıyla tebrik etti.